Sommarvikariat Läkarassistent Närakuten Ludvika
2026-01-21
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Nu söker vi för första gången läkarassistent till sommaren 2026. Närakuten öppnades den 1/6-21 och är en 24/7- verksamhet som är välkomnande, dit patienten kan söka direkt. Närakuten är en del i god och nära vård och genom ökad tillgänglighet skapar den trygghet och ett närmare omhändertagande av Västerbergslagens befolkning. Det ska vara en modern digital mottagning. Vårt uppdrag är att erbjuda barn och vuxna akutsjukvård som inte kan anstå men som inte har behov av akutsjukhusets resurser.
Vi arbetar i två team triageteam och fältteam där alla medarbetare får ta mycket eget ansvar för sina arbetsuppgifter och där vi strävar efter att alla har egna ansvarsområden. Alla våra patienter kommer via drop-in och bedöms i första steget av en sjuksköterska och undersköterska i triagen. Därefter tar fältteamet över och patienten handläggs vidare av läkare eller bedöms och färdigbehandlas av sjuksköterska beroende på triagefärg och sökorsak.
Dina arbetsuppgifter
I arbetet ingår att assistera vid olika ingrepp, bedöma patienter. Du kommer träffa patienter i alla åldrar med åkommor som behöver bedömas akut. Vanliga åkommor som du träffar på är t.ex. olika typer av infektioner, andningsbesvär, misstänkta frakturer, sårskador, ögonbesvär, lättare buksmärtor och allergi m.m. Du kommer att handlägga och bedöma patienter med handledning av erfaren sjuksköterska och med stöd av annan läkare på plats.
Kommunikation/information och nära samarbete med alla yrkeskategorier är viktigt för att få arbetet att flyta. Vi använder journalsystemet Cosmic sedan hösten 2025 samt använder oss av bedömningsstödet RETTS.
Närakuten är en dygnet runt verksamhet där man jobbar dag, kväll eller/och natt samt helger. Nattjänst är ej aktuellt som läkarassistent.
Kvalifikationer
Vi söker läkarstuderande som slutfört termin 8 eller senare, meriterande är om man har tidigare erfarenhet av hälso- och sjukvård, tex erfarenhet av akutvårds, primärvård, slutenvård eller liknande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Som person gillar du utmaningar och vill utvecklas. Du trivs i en omväxlande roll och öppen för förändringar och har lätt för att anpassa dig därefter. Du är ödmjuk, har lätt för att kommunicera och ställer upp för dina kollegor.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
