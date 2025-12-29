Sommarvikariat inom funktionshinder och socialpsykiatri
2025-12-29
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 28 030 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.
Kommunen är organiserad i en förvaltning med fyra sektorer. Sektor Socialtjänst innefattar 4 verksamheter; särskilt boende/kommunal hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, ordinärt boende/personlig assistans samt funktionshinder.
Funktionshinders verksamheter är uppdelade inom LSS och psykiatri. I vår kommun finns tio stycken LSS-boenden, tre stycken psykatriboenden och boendestöd. Vi har även ett korttidsboende för barn samt Daglig verksamhet. Vi arbetar med att ge omsorg, hjälp och stöd utifrån varje enskild individs behov.Publiceringsdatum2025-12-29Arbetsuppgifter
Som medarbetare hos oss kommer du att arbeta som stödassistent, och vara ett stöd i den enskildes hem och vardag. Det handlar om allt ifrån att hjälpa till med personlig hygien som dusch, toalettbesök och på/avklädning. Andra arbetsuppgifter som ingår är att vara ett stöd vid hushållssysslor som matlagning, städning, tvätt och vid fritidsaktiviteter. Personalens mål är att tillsammans bidra till att stärka omsorgstagarens möjlighet att aktivt få delta i samhällslivet, kunna leva och bo under trygga förhållanden och skapa en meningsfull vardag. De dagliga aktiviteterna styrs utifrån den enskildes individuella behov, förutsättningar och önskningar.
Att arbeta inom socialtjänsten innebär att du utför insatser enligt lagen om särskild service (LSS) och socialtjänstlagen, vård och omsorgsinsatser samt att eventuellt på delegation utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter.
Du får en god introduktion med bredvidgång, allt för att skapa en trygghet för dig när du utför dina arbetsuppgifter hos oss i sommar. Kräver arbetet läkemedshantering blir du kallad till utbildning.
Arbetstiderna är varierande samt schemalagda och du kan arbeta dag, kväll och helg. Vi har även nattpass och vissa arbetsplatser har jour-pass. De exakta tiderna skiljer sig beroende på var du ska jobba.
Vi anställer löpande under vår och försommar och erbjuder varierande sysselsättningsgrader.Kvalifikationer
Flexibilitet och kreativitet är något vi ser som goda egenskaper för att kunna arbeta i våra verksamheter. Du ska ha förmåga till att arbeta såväl självständigt som i nära arbete med kollegor eller anhörig.Kvalifikationer
* Behärska det svenska språket flytande i både tal och skrift
* Vid anställning ha belastningsregister som är utförd för arbete inom LSS
Sök här:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Meriterande:
* B-körkort
* Kvalificerad yrkesutbildning (KY) inom funktionshinderområdet
* Fritidsledare utbildning
* Omvårdnadsprogrammet
* Barn- och fritidsprogrammet
* Utbildning med inriktning mot socialpsykiatri eller annan utbildning som bedöms likvärdig
* Att du har arbetserfarenhet om olika funktionsnedsättningar, såsom nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga samt kunskap inom autismspektrumtillstånd
Stenungsunds kommun erbjuder dig som söker:
* En trygg anställning. Vi följer alltid gällande avtal och lagar kring till exempel löner och arbetstider
* Vid månadsanställning får du lön redan samma månad som du börjar hos oss
* Goda möjligheter till fortsatt anställning även efter sommaren
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi anställer löpande under vår och försommar.
Vi kan erbjuda dig ett omväxlande och roligt arbete. Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Varmt välkommen med din ansökan!
OBS! Svar på detta kan hamna i skräpposten! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
