Sommarvikariat Dietist till Capio Geriatrik Löwet
2026-02-04
Capio Geriatrik Löwet är beläget på Löwenströmska Sjukhuset som ligger naturskönt i Upplands Väsby.
Vi består av två akutgeriatriska slutenvårdsavdelningar med totalt 58 geriatriska platser. Vi vårdar äldre akut sjuka patienter med bland annat infektioner, hjärtkärlsjukdom, KOL, diabetes, stroke och ortopediska besvär. Då majoriteten av våra patienter kommer till oss direkt från hemmet har vi ett nära samarbete med ambulans och akutmottagning och välkomnar patienter dygnets alla timmar.
Du arbetar både självständigt och tillsammans i ett multiprofessionellt team där du som dietist har en mycket viktig funktion. Du kommer till ett glatt och trevligt arbetslag som ställer upp för varandra och mer än gärna delar med sig av sin erfarenhet och en individuellt anpassad introduktion är en självklarhet hos oss.
Din roll
Sedvanliga arbetsuppgifter som dietist på geriatrisk vårdavdelning där man träffar patienter som lider av undernäring, diabetes, njursjukdom och cancer. Sjukdomstillstånd där adekvat nutritionsbehandling är viktig. Som dietist hos oss behandlar du patienter med sjukdomar och tillstånd där kosten har en central roll i behandlingen. En stor del av kostbehandlingen omfattar äldre patienter med malnutrition.
Arbetet är självständigt och omfattar behandling av inneliggande patienter. Du har ett nära samarbete med klinikens logoped. Dietisten hjälper till med förskrivning av näringsdryck och kosttillskott, sondmat och aggregat. Dietisten förmedlar även vidare dietistkontakt efter vårdtiden vid behov.
Vi erbjuder dig
Kollektivavtal
Personalparkering till reducerad kostnad.
Friskvårdsbidrag
Företagshälsovård.
Frukost varje fredag.
Frukt varje vecka.
En arbetsplats där vi lär av varandra.
Om dig
Vi söker dig som är leg dietist med erfarenhet av sjukvård eller du som önskar prova på att arbeta som dietist i sjukvården. Vi lägger stor vikt vid personlig tillämplighet.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
