Sommarvärd sökes till Luleå domkyrka
Luleå Domkyrkoförsamling / Resevärdsjobb / Luleå Visa alla resevärdsjobb i Luleå
Är du en utåtriktad och serviceinriktad person som trivs med att möta människor i en kyrklig miljö? Då kan tjänsten som sommarvärd på Luleå domkyrka vara något för dig!
Det viktigaste för oss är att du är ansvarstagande, social och har ett genuint intresse av att skapa en positiv upplevelse för våra besökare.
Under sommaren välkomnar Luleå domkyrka människor från både Sverige och andra delar av världen. Vissa kommer för att be, andra för att uppleva den vackra kyrkan, och många söker samtal och stöd från diakon eller präst. Som sommarvärd blir du en nyckelperson i att erbjuda en trygg och inbjudande atmosfär för alla som besöker kyrkan.Publiceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
- Välkomna och assistera besökare i kyrkan.
- Ge information om kyrkans historia och verksamhet (grundläggande guideutbildning ingår).
- Hjälpa besökare att komma i kontakt med diakon eller präst vid behov.
- Ansvara för öppning och stängning av kyrkan.
- Förbereda och servera enklare fika.
- Utföra lättare städning och vaktmästerisysslor.
- Samarbeta med en annan sommarvärd för att skapa en trivsam och inbjudande miljö.
Luleå domkyrka är öppen måndag till fredag, kl. 10.00-18.00. Observera att kyrkan är stängd på midsommarafton, den 21 juni.
Vem är du?
Vi söker dig som är mellan 18 och 20 år och vill ha ett feriearbete. Vi välkomnar även äldre personer som är intresserade av ett meningsfullt och lärorikt sommarjobb. Det viktigaste är att du är ansvarstagande, utåtriktad och vill skapa en positiv upplevelse för besökarna i Luleå domkyrka.
Vi söker fyra sommarvärdar för följande perioder 2026:
Period 1: 15 juni - 14 juli
Period 2: 15 juli - 14 augusti
Arbetstiden är 40 timmar per vecka enligt schema. Lön enligt kollektivavtal.
Introduktion och utbildning: Du som anställs som sommarvärd får en introduktionskväll med guideutbildning på tre timmar i början av juni.Så ansöker du
Ansök senast den 15 mars 2026. Kom i håg att ange referenspersoner i din ansökan.
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas få möjlighet att arbeta tillsammans med dig i sommar! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå domkyrkoförsamling
(org.nr 252004-3486) Kontakt
Hans Åström Bennebrant 0920-264933 Jobbnummer
9743294