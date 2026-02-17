Sommarjobbare till plantskolan i Friggesund
Holmen AB / Skogsjobb / Hudiksvall Visa alla skogsjobb i Hudiksvall
2026-02-17
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Holmen AB i Hudiksvall
, Nordanstig
, Ljusdal
, Sundsvall
, Härnösand
eller i hela Sverige
Ett smart och meningsfullt valVill du ha ett sommarjobb där du får vara ute mycket, jobba med plantor och göra något som faktiskt spelar roll? Ta chansen och sök sommarjobb på plantskolan i Friggesund!
Din nästa arbetsplats
På vår plantskola i Friggesund odlar vi varje år runt 13 miljoner tall- och granplantor som ska bli framtidens skogar. Här får du vara en del av ett stort och viktigt arbete - mitt i gröna Hälsingland och i våra moderna växthus och odlingsytor.
Här kommer du att jobba med uppgifter som plantkomplettering, ogräsrensning och andra praktiska arbetsmoment som behövs för att våra plantor ska må bra och växa som de ska.
För att lyckas i rollen
Vi söker dig som är 16 år eller äldre, ansvarstagande och positiv. Du gillar att jobba praktiskt och trivs med att vara ute mycket.
De veckor vi har att erbjuda är:
Period 1 - vecka 25-28
Period 2 - vecka 29-32
Kom ihåg att skriva vilken period du önskar arbeta i din ansökan!
Ansök redan idag!
Tjänsterna är feriearbete vid plantskolan i Friggesund.
Besked om eventuell anställning lämnas senast 2026-04-24. Har du inte fått besked om anställning har vi tyvärr inget feriearbete att erbjuda dig detta år.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder dig
Hos oss får du det bästa av två världar. På Holmen Skog så arbetar du i en prestigelös organisation med snabba beslutsvägar och korta avstånd från idé till genomförande. Samtidigt som vi är tillräckligt små för att du ska kunna påverka, så har vi också styrkan som koncern med musklerna att genomföra utveckling och förändring.
Vi erbjuder dig ett stimulerande arbete med hög grad av eget ansvar och utmanande arbetsuppgifter. Vi har en öppen och välkomnande atmosfär som genomsyras av våra värderingar mod, engagemang och ansvar.
Vi ger dig möjligheten att verka i ett väletablerat och modernt skogsföretag tillsammans med engagerade och professionella kollegor. Inom Holmen Skog är vår vision att utveckla skogens alla värden och odla råvaror för ett hållbart samhälle. Hos oss får du möjlighet att växa i en stabil bransch med spännande framtidsutsikter.
Ansök redan idag!
Vi får skogen att växa och ge
Holmens verksamhet utgår från kraften som finns i skogen. Träden som växer, vattnet som rusar i älvarna och vinden som blåser i trädtopparna. Det är kärnan i Holmen, en affär byggd på skogens kretslopp och de förnybara produkter vi kan skapa av detta. Våra affärsområden är Skog, Energi, Trävaror, Kartong och Papper. Vi är 3 500 medarbetare som med mod, engagemang och ansvar skapar en hållbar framtid.
Framtidssmart skog Holmen är en av Sveriges största skogsägare. Vi brukar skogen aktivt och hållbart för att den ska växa optimalt och ge oss den bästa råvaran. Långsiktigt tar vi ansvar för skogens kretslopp från frö till återplantering och värnar den biologiska mångfalden. Våra medarbetare sköter våra skogar, köper virke och hjälper privata skogsägare över hela landet med skörd och skogsvård. Ersättning
Enl avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Holmen AB
(org.nr 556001-3301), https://www.holmen.com/sv Arbetsplats
Holmen Kontakt
GS
Anna Nilsson annanilsson@holmen.com 070 333 17 88 Jobbnummer
9746655