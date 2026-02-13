Sommarjobbare till Outokumpu Degerfors
2026-02-13
Sommarjobba på Outokumpu i Degerfors
• pengar på kontot, nya kompisar och värdefull erfarenhet!
Vill du ha ett sommarjobb där dagarna går fort och där du får göra något på riktigt? På Outokumpu i Degerfors får du jobba mitt i industrin där hållbart rostfritt stål i världsklass produceras - tillsammans med härliga kollegor som ser till att du kommer in i jobbet och blir en del av teamet.
Hos oss kan du jobba inom produktionen, på centralförrådet eller inom logistik och Supply Chain.
Du får en gedigen introduktion och upplärning. Hos oss händer det mycket, maskinerna är stora och jobbet varierar - men en sak är alltid viktigast: säkerheten kommer alltid först. Vi jobbar säkert, hjälper varandra och har kul på jobbet.
För vissa tjänster kan start ske tidigare än sommarperioden och det kan även finnas möjlighet till förlängning efter sommaren.
Vem är du?
Kanske studerar du teknik, industri eller något liknande, eller så vill du bara prova hur det är att jobba i en produktionsmiljö. Du är nyfiken, ansvarstagande och vill göra något vettigt av sommaren. Du behöver inte kunna allt - det viktigaste är att du vill lära dig nya saker, tycker om att samarbeta och göra ett bra jobb!
Har du truck- och/eller traverskort sedan tidigare är det meriterande - ange gärna detta i din ansökan.
Sök själv eller tipsa en kompis som letar sommarjobb!
Ansök senast 6 mars 2025.
Kontaktuppgifter:
Vid frågor eller för mer information, kontakta gärna:
Adis Martinovic, Talent Acquisition Partner, på Adis.Martinovic@outokumpu.com
Fackliga kontakter:
Ann-Sofie Larsson, IF Metall, på 0704055453
Tommy Nordel, Unionen, på 070-0847076
Albin Karlsson, Sveriges Ingenjörer, på 070-0847666 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Outokumpu Stainless AB
(org.nr 556001-8748)
- (visa karta
)
693 81 DEGERFORS Jobbnummer
9741226