Sommarjobba som städare!

Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du ha ett aktivt och betydelsefullt sommarjobb? Vi söker semestervikarier till städservice på tekniska kontoret! Ett perfekt jobb för dig som vill arbeta självständigt men samtidigt ha ett gott samarbete med kollegor och kunder.
Välkommen att söka!
Ditt nya jobb
Som städare på Tekniska kontoret blir du en del av Verksamhetsservice som erbjuder internservice till kommunens förvaltningar och bolag, inklusive städning, budservice, vaktmästeri, konferensservice och caféer. Vårt mål är att underlätta vardagen för medarbetarna och bidra till en attraktiv arbetsplats genom förstklassig service.
I uppdraget ingår att utföra den dagliga städningen utifrån givna ramar och följa de instruktioner och rutiner som föreligger på varje plats. Vanliga arbetsuppgifter är dammsugning, damning, moppning, toalettstädning samt tvätt och sophantering. Städarbetet utförs både manuellt och maskinellt. I arbetet utrustas varje medarbetare med en surfplatta där arbetsrutiner för olika städobjekt framgår och där all vår dokumentation sker. Som semestervikarie arbetar du med städning av sommartoaletter eller på kommunens äldreboenden. Publiceringsdatum2026-03-02Arbetsuppgifter
Städning av sommartoaletter: Du ansvarar för att sommartoaletterna hålls rena och fräscha för besökare. Arbete på olika platser innebär att du behöver ha B-körkort (manuell växellåda).
Städning på äldreboenden: Du ser till att boendemiljön är trivsam och hygienisk för de äldre genom daglig städning av allmänna ytor och boenderum.
Arbetet innebär samarbete med kollegor, andra yrkesgrupper, kunder och chef. Tjänsten inkluderar arbete både vardagar och helger enligt schema.
Din kompetensDina personliga egenskaper
Som person är du noggrann, ansvarsfull och har ett gott bemötande. Du gillar att arbeta självständigt men fungerar också bra i samarbete med andra. Du kan planera och strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt.Kvalifikationer
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• B-körkort (manuell växellåda) krävs för arbete med städning av sommartoaletter.
Meriterande
• Arbetslivserfarenhet inom städ eller liknande serviceyrken
Vi erbjuder dig
Hos oss väntar ett roligt och varierat arbete där du får utvecklas tillsammans med engagerade kollegor från olika yrkesområden. Vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och samarbete. Som medarbetare får du trygga anställningsvillkor och friskvårdsbidrag.
Bra att veta
Arbetstiden är förlagd till vardagar och helger.
I ansökan kommer du att behöva ange svar på olika frågor såsom vilket geografiskt område du vill arbeta inom, vilken tjänst du är intresserad av m.m. Svaren du anger i din ansökan matchas mot verksamhetens behov.
För att underlätta rekryteringen ber vi dig bifoga relevanta intyg i din ansökan. SRY och/eller PRYL ska styrkas med diplom, intyg eller yrkesbevis.
Vi läser ansökningar löpande och intervjuer planeras till efter ansökningstidens slut.
För tjänsten krävs att du uppvisar ett utdrag från belastningsregistret. Fundera även över två referenser om du blir kallad på intervju.
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Hos oss får du mer än ett jobb. Välkommen att söka tjänsten som Städare!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
