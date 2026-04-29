Sommarjobba som Feriearbetare
2026-04-29
Har du ett intresse för utemiljöer? Att jobba med tekniskt komplicerade och spännande projekt med stora utvecklingsmöjligheter? Se hit! Vi på Svevia letar just nu efter en Feriearbetare under sommarmånaderna 2026!
Ditt uppdrag som Feriearbetare
Du kommer till en början jobba mycket med att köra bil för att transportera kollegor samt lotsa in och ut utrustning. Med tiden kommer du ha möjligheten att får mer och mer asvar och därtill även utföra mer administrativa arbetsuppgifter. Du kommer alltid få stöd av, bland annat, projektchef och platschef vid nya och svåra arbetsuppgifter samt vid frågor eller funderingar. Vid visat intresse, engagemang och väl genomfört arbete, finns även möjligheten till förlängning hos Svevia, efter sommaren.
Vem är du?
Som person tror vi att du har viljan att utvecklas och gärna utmanar dig själv för att driva på din egen utveckling. Du sätter strukturerar upp arbetet och bryter ner uppgifterna som behöver genomföras till mindre delmål, men kan även anpass dig inför eventuellt oväntade händelser.
Krav för tjänst:
B-körkort.
Goda kunskaper i svenska, tal och skrift.
Kunskaper av att jobba i Officepaketet.
Gymnasieutbildning.
Meriterande:
YH eller Högskoleutbildning (pågående eller avslutad) inom bygg, VA eller dylikt.
Någon form av arbetslivserfarenhet.
En del av något större
Med väl sammansvetsade arbetslag anlägger vi Sverige från grunden - i betong, stål, trä, sten och jord. Och vi gör det genom att bygga vägar, broar, kajer och betongkonstruktioner för industri, stat och kommun. Dessutom bryter vi ny mark och banar väg för VA-nät, vindkraftsparker samt exploateringsområden. Vi har också specialenheter inom grundläggning och marksanering. Tillsammans med Svevias övriga verksamheter inom vägdrift och beläggning blir du en viktig kugge i ett större samhällsmaskineri. Det öppnar nya möjligheter för innovation och problemlösning.
Varför Svevia?
Hos oss blir du snabbt en i gänget och vi månar om att vara en arbetsplats för alla. Beslutsvägarna är korta, det är lätt att påverka och göra sin röst hörd.
Vi har karriärvägarna för dig som både vill bli chef och ledare eller vill utvecklas i din befintliga yrkesroll. Det är som lag vi skapar framgång. Det är så vi gör affärer och genererar resultat. Det är så vi får stad och land att fungera. Vill du dela väg med oss?
Ansökan och information
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Vår rekryteringsprocess bygger på ett kompetensbaserat arbetssätt, det är en förutsättning för att rekrytera kvalitetssäkert, inkluderande och fördomsfritt. Därför vill vi inte ha ett personligt brev.
Skicka in din ansökan snarast möjligt och som senast den 13/5-2026. Urval görs efter sista ansökningsdatum.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta projektchef Jonas Paaso, jonas.paaso@svevia.se
eller Talent Acquisition Partner Anni Fredriksson, anni.fredriksson@svevia.se
.
Vi har tagit ställning till annonsering, vilket gör att vi inte önskar säljsamtal för ytterligare frågor kring annonsering, rekrytering eller bemanning. Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svevia AB (publ)
190 60 STOCKHOLM-ARLANDA
