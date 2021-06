Sommarjobba som B-chaufför i Norrköping! - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Fordonsförarjobb i Norrköping

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Fordonsförarjobb / Norrköping2021-06-28Är du på jakt efter jobb i sommar? Är du en van bilförare och gillar högt tempo? Läs då vidare!Vi söker nu för kunds räkning efter en person som vill jobba som budbilschaufför med start v.29 tom 31 augusti.Hemleveranser har under de senaste tiden ökat kraftigt och därför behöver vår kund förstärkning av b-chaufförer för distribution. Passen är förlagda vardagar 6:45-15:45 med distribution av pall och paket i Norrköping. Upplärning sker under första veckan för anställd person.Uppgifterna går ut på att packa in varor i en budbil för att sedan leverera dessa ut till privatkunder i Norrköping.2021-06-28Vi söker dig som är student på minst 50% eller har en annan sysselsättning på minst 50%. Detta för att vi ska kunna anställa dig på timmar. Vidare har du B-körkort, är en van bilförare och bra på att ta egna initiativ. Du är effektiv i ditt arbetssätt och kan hantera ett högt arbetstempo utan att bli stressad. Du behöver även vara serviceinriktad och tycka att det är kul att träffa kunder. Det är meriterande om du har lokalkännedom i Norrköping. Vi önskar att du är tillgänglig v.29 tom 31 augusti om du ska vara aktuell för uppdraget.Låter detta som en tjänst för dig? Vi tillsätter tjänsten så snart vi hittat rätt person. Sök därför idag, urval och intervjuer sker löpande!Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidStuderande 11 dagar - 3 månFast lönSista dag att ansöka är 2021-07-06Studentconsulting Sweden AB (Publ)5834784