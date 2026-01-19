Sommarjobba på Mekanotjänst!
Vill du ha ett givande sommarjobb och samtidigt få värdefull arbetslivserfarenhet? Nu har du chansen att söka sommarjobb hos oss på Mekanotjänst!
Vi söker sommarjobbare till vår produktion i Järvsö!
Under sommaren håller vi produktionen igång och behöver förstärkning när våra medarbetare går på välförtjänta semestrar. Vi söker nu sommarjobbare till våra avdelningar: montering, plåt, skärande bearbetning och svets.
Vem söker vi?
• Du som går/har gått industriteknisk utbildning och/eller har erfarenhet från ett eller flera av våra verksamhetsområden.
• Du som är praktiskt lagd, noggrann och kan samarbeta med olika personer. Du får gärna ha intresse för teknik.
• I viss mån kan vi också ta emot skolungdomar som vill få en inblick i hur det är att sommarjobba inom industrin och som vill lära sig något nytt.
Vad erbjuder vi?
Sommarjobb hos oss på Mekanotjänst ger dig en inblick i ett företag med produktion inom avancerad tunnplåts-, rör- och skärande bearbetning. Vi får lära känna dig, och du får möjlighet att lära känna oss som arbetsgivare, samtidigt som du får värdefulla erfarenheter att ta med till ditt fortsatta arbetsliv. Sommarjobb kan även bli en språngbräda till en framtida anställning hos oss. Vi har kollektivavtal.
Varmt välkommen med din ansökan!
Skicka in en kort beskrivning av dig själv, dina intressen och vad du helst vill jobba med. Bifoga gärna ditt CV och eventuella referenser. Vi går igenom intresseanmälningar löpande och matchar dem mot lämpliga arbetsuppgifter utifrån din kompetens och våra behov.
Mekanotjänst är ett tillverkningsföretag med effektiv produktion inom avancerad tunnplåts-, rör- och skärande bearbetning med kompetens och erfarenhet att leverera kompletta mekaniklösningar i världsklass. Samtliga kunder och branscher har högt ställda krav på kvalitet, leveranssäkerhet och kostnadseffektivitet vilket driver Mekanotjänsts kunskap och utveckling inom mekanisk tillverkning framåt. Idag är vi 140 medarbetare i Järvsö och Ljusdal.
Produktionschef Svets, Gods, och Montering
Jörgen Björk jorgen.bjork@mekanotjanst.se
