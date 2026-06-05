Chaufför/terminalarbetare - Bålsta - Deltid
Simplex Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Håbo Visa alla fordonsförarjobb i Håbo
2026-06-05
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Simplex Bemanning AB i Håbo
, Sigtuna
, Upplands-Bro
, Knivsta
, Österåker
eller i hela Sverige
Simplex söker nu nästa superstjärna! Vi söker dig som vill vara med på vår resa och varje dag ha världens roligaste arbetsplats att gå till.
Som budbilschaufför/terminalarbetare har man en nyckelroll i logistiken mellan lager och slutkund. Det är du som är företagets ansikte utåt som med ett glatt humör levererar till både privatpersoner och företag runt omkring i innerstan och yttrerområden. Ingen dag är den andra lik och som budbilschaufför byter du ständigt miljö.
Vi söker efter dig som är på jakt efter ny arbetslivserfarenhet. Du kanske inte har jobbat som budbilschaufför tidigare eller i dagsläget jobbar på ett företag du inte känner att du når din fulla potential på.Publiceringsdatum2026-06-05Om tjänsten
Arbetet som budbilschaufför/terminalarbetare är väldigt varierande. Du levererar paket skåpbil eller lätt lastbil till paketskåp och privatpersoner eller jobbar med paketsortering på lager/terminal.
Du utgår från vår kunds terminal i Bålsta.
I rollen ingår upplärning av kollegor för att du ska få rätt förutsättningar att bli vår nästa stjärna!
Tjänsten passar dig som:
Vill ha ett deltidsjobb
Är pålitlig och kan hålla ett högt tempo
Ger 100% och alltid vill utvecklas
Har B-körkort
Meriterande kompetenser:
Erfarenhet av budbilsyrket
Erfarenhet av att köra lätt lastbil
God datorvana
Truckkort A+B
Arbetstider: Varierande tider under dag/kväll, mån-sön
Omfattning: Deltid, olika antal arbetspass varje vecka
Plats: Bålsta
Denna tjänst passar dig som har en annan huvudsaklig sysselsättning, som till exempel studier eller ett annat deltidsjobb.
Förmånliga erbjudanden för anställda.
Tjänsten tillsätts så fort rätt kandidat hittas.
Om oss:
Det är vi som är Simplex. Framtidens bemanningsföretag med siktet inställt på utveckling. För det är precis vad vi vill skapa, utveckling för företag och människor. Med rätt person, på rätt plats skapas nytta för alla parter. Idag ser ni våra konsulter köra truck på terminaler, leverera pallar med tunga fordon, leda logistiken på byggarbetsplatser eller packa orders på lager. Men det är bara en liten del av vad vi erbjuder. Hos oss arbetar människor som vill framåt och som driver på logistiken i hela Sverige. Svårare eller enklare behöver det inte vara.
Är du redo för nästa steg i karriären, öppnar vi dörrar till nya möjligheter. Vårt mål är att ta vara på varje individs unika kompetens och förädla med erfarenheter.
Välkommen till Simplex! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), https://www.simplexbemanning.se/
746 32 BÅLSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Simplex Bemanning Jobbnummer
9949449