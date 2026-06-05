Servitör på Restaurang Nossen på Vimmerby Camping
Vimmerby Camping AB / Servitörsjobb / Vimmerby Visa alla servitörsjobb i Vimmerby
2026-06-05
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Vi älskar att möta glada människor och att omge oss med skratt och glädje.
I vårt semesterparadis så möter vi människor som är ute på resa - och på resa är målbilden i mångt och mycket densamma. Man vill ha en trevlig och bra stund tillsammans med sitt sällskap.
Just det är en ledstjärna för oss som vi jobbar efter.
Vi söker nu en till i vårt serveringsteam med omedelbar start.
Tjänsten sträcker sig till och med 16 augusti med möjlighet till förlängning till och med slutet på september.
Lön enligt Hotell & Restaurang fackets Gröna Riksavtal
Intervjuer sker löpande
Erfarenhet från servering är meriterande.
Svenska och engelska i tal är krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vimmerby Camping AB
(org.nr 556617-0709)
Nosshult 108 (visa karta
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598 93 VIMMERBY Arbetsplats
Vimmerby Camping AB Jobbnummer
9949432