HR Business Partner | Arken Zoo | Eskilstuna
Experis AB / Personaltjänstemannajobb / Eskilstuna Visa alla personaltjänstemannajobb i Eskilstuna
2026-06-05
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Eskilstuna
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige
Vill du arbeta nära verksamheten i en roll där du verkligen gör skillnad? Har du flerårig och bred erfarenhet av HR i en personalintensiv verksamhet? Välkommen till en dynamisk miljö med högt tempo och stort mandat och inflytande! Publiceringsdatum2026-06-05Om företaget
Arken Zoo är sedan 2015 en del av Nordens största husdjurskedjekoncept, Musti Group, och har 140 butiker i Sverige. Till koncernens centrallager i Eskilstuna, med 160 anställda, söker vi nu trygg och erfaren HR Business Partner som kommer att stötta våra chefer på lagret. Du kommer även att fungera som HR -stöd för den svenska butiksverksamheten och stötta regionchefer och butikschefer.
Ansvarsområden och arbetsuppgifter
Som HRBP ingår du i vår svenska HR-funktion och rapporterar till vår svenska HR-chef. Rollen är uppdelad med fokus på lagerverksamheten två dagar i veckan och butiksverksamheten tre dagar i veckan.
Vi söker dig som trivs med både operativt och strategiskt HR-arbete och som är en verksamhetsnära partner till organisationens chefer i arbetet att utveckla en säker och effektiv arbetsplats med engagerade medarbetare som trivs på jobbet.
Tjänsten är placerad på centrallagret i Eskilstuna men vi önskar din närvaro på vårt svenska huvudkontor i Solna, där din chef och HR-kollegor sitter, ett par, tre dagar i månaden. Vår "remote work policy" gör det möjligt att arbeta på distans upp till två dagar i veckan.
Exempel på konkreta arbetsuppgifter:
Driva och delta i utveckling av HR-processer såsom performance management, rekrytering, on boarding, kompetensutveckling och rehabilitering
Säkerställa en konsekvent tillämpning av HR-processer och policies
Stötta och coacha chefer i ledarskap, svåra samtal och arbetsrättsliga frågor
Driva och hantera individärenden och andra arbetsrättsliga processer
Förhandla med fackliga parter (MBL, disciplinärenden och tvisteförhandlingar)
Aktivt arbeta med arbetsmiljöfrågor
Den vi söker
Vi söker en trygg och stabil rådgivare i komplexa och ibland konfliktfyllda situationer. Med stark HR-kompetens och integritet bygger du förtroende och goda relationer. Du är duktig pedagogiskt i arbetet med att stärka våra chefer i HR-frågor och modig i beslutsfattande och kommunikation. Det är viktigt att du lätt kan växla mellan olika sammanhang och både hitta framkomliga vägar och få andra med dig när situationen är komplex.Kvalifikationer
Akademisk examen i personalvetenskap eller annan utbildning med för tjänsten relevant arbetslivserfarenhet.
Flerårig erfarenhet av kvalificerat HR-arbete, gärna som HR Business Partner eller motsvarande
Mycket god kompetens inom arbetsrätt (LAS, MBL, kollektivavtal)
Dokumenterad erfarenhet av förhandling
Erfarenhet av avvecklingsprocesser och av hantering av svåra individärenden
Erfarenhet från arbetsintensiva verksamheter med kollektivanställda medarbetare
Erfarenhet av att arbeta nära chefer och den operativa verksamheten
Erfarenhet av arbetsmiljöarbete
Erfarenhet från detaljhandel, dagligvaruhandel eller annan multi-site-verksamhet ses som meriterandeSå ansöker du
Arken Zoo samarbetar med Jefferson Wells, Manpower Group. Ansvarig rekryteringskonsult Ulrika Matsson svarar gärna på dina frågor. Välkommen att höra av dig med ett mail på ulrika.matsson@jeffersonwells.se
eller ett sms på 070-699 74 95, så hör Ulrika av sig till dig så fort som möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt och senast den 21 juni 2026. Urval sker löpande och vi planerar för intervju hos Arken Zoo under vecka 26.
Arken Zoo är Sveriges största, rikstäckande husdjurskedja som erbjuder det bästa för dig och ditt djur. Vårt sortiment är noga utvalt och innehåller allt ditt husdjur kan tänkas behöva. Sortimentet är brett och prisvärt och du hittar välkända varumärken av högsta kvalitet. Förutom ett stort antal fysiska butiker från norr till söder har vi en gedigen e-handel. I e-handeln får du samma goda service, lika brett sortiment och samma kunskap som i våra butiker.
Sedan 2015 är Arken Zoo en del av Nordens största husdjurskedjekoncept, Musti Group, med cirka 140 butiker i Sverige. I Eskilstuna ligger koncernens Centrallager med cirka 160 anställda. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Arken Zoo centrallager (visa karta
)
633 62 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arken Zoo Centrallager Kontakt
Contact
Ulrika Matsson ulrika.matsson@jeffersonwells.se 0706997495 Jobbnummer
9949439