Sommarjobba på Bodypower i Malmö!

Orvelin Bodypower AB / Butikssäljarjobb / Malmö
2026-04-08


Älskar du service, hälsa och träning? Har du koll på kosttillskott och kanske en PT-utbildning i ryggen? Då vill vi att du blir en del av vårt team på Emporia i Malmö!
Vi söker nu en engagerad butikssäljare för sommaren 2026 med varierande arbetstider till vår butik på Emporia i Malmö med mycket god chans till förlängning efter sommaren! Som säljare hos oss är du butikens ansikte utåt och en central del i vårt team. Du brinner för att skapa förstklassiga upplevelser och guidar våra kunder till rätt produkter utifrån deras mål och behov.
Hos oss får du arbeta med marknadens ledande varumärken inom kosttillskott och hälsa - och vara en viktig ambassadör för Bodypowers värderingar.

Publiceringsdatum
2026-04-08

Arbetsuppgifter
Välkomna och inspirera kunder med genuin service och expertis

Aktivt arbeta med merförsäljning och informera om aktuella kampanjer

Identifiera kundernas behov och rekommendera rätt produkter

Säkerställa att butiken alltid är ren, inbjudande och välfylld

Kassaarbete och varupåfyllning

Dela med dig av din kunskap till både kunder och kollegor

Följa rutiner, lagar och interna riktlinjer

Vi söker dig som

Är pålitlig, serviceinriktad och har en positiv inställning

Har ett stort intresse för träning, hälsa och kosttillskott

Gärna har en PT-utbildning eller motsvarande erfarenhet inom träning/hälsa (meriterande men inget krav)

Är nyfiken och villig att lära dig mer om våra produkter och branschen

Trivs med att arbeta i team men även klarar av att arbeta självständigt

Arbetstider

Varierande arbetstider under sommaren 2026

Du arbetar normalt varannan helg

Ensamarbete kan förekomma - därför behöver du vara trygg och självgående samt 18 år fyllda.

Vi erbjuder

Ett roligt och utvecklande deltidsjobb i ett växande företag med goda chanser till förlängt arbete efter sommaren

Möjlighet att arbeta med marknadens ledande varumärken inom kosttillskott och hälsa

Goda möjligheter till personlig utveckling och vidareutbildning

Friskvårdsbidrag och kollektivavtal

Riktigt fina personalrabatter på hela vårt sortiment

Trygg arbetsplats med slumpmässiga alkohol-, drog- och dopingkontroller för allas säkerhet och trivsel

Ett engagerat och stöttande team där vi har kul på jobbet

Vid denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som passar in i vårt team, delar vårt engagemang för service och hälsa samt bidrar till en positiv och trygg arbetsmiljö.
Vänligen inkom med din ansökan snarast men senast den 22 april. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan!

Välkommen till Bodypower Emporia - där kunskap, service och hälsa står i centrum!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7531342-1935627".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Orvelin Bodypower AB (org.nr 556345-0823), https://jobba-hos-oss.bodypower.se
Hyllie Boulevard 19 (visa karta)
215 32  MALMÖ

Arbetsplats
Bodypower

Jobbnummer
9843282

