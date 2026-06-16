Sommarjobb-Chaufför Ikea C-Körkort
Halmstads Delivery AB / Fordonsförarjobb / Halmstad Visa alla fordonsförarjobb i Halmstad
2026-06-16
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Halmstads Delivery AB i Halmstad
Det här är Delivery
Vi på Delivery har 30 års erfarenhet inom logistik. Vi är logistikpartnern som tillsammans med våra kunder skapar kostnadseffektiva hållbara lösningar. Vi tar hand om hela eller delar av logistikkedjan inom lager, terminal och transport. För oss står effektivitet, flexibilitet och pålitlighet alltid i fokus. Med stor kompetens och hög servicegrad hjälper vi våra kunder att möta sina, och sina kunders förväntningar.
För oss handlar allt om människor och om mötet mellan människor. Oavsett om det är på vår arbetsplats, i mötet med våra kunder eller i mötet med våra kunders kunder.
Våra medarbetare och deras kompetenser är avgörande för Deliverys framgång. Vi har en tydlig målbild av vad som behövs för att vi ska vara framgångsrika. Vi har riktlinjer för vår arbetsplats och vår kultur och engagemang och nytänkande är något som genomsyrar oss.
Alla dagar på Delivery är olika. Det är utmaningen men också möjligheten. Vi är teamet som håller ihop, samarbetar och löser utmaningar tillsammans. Vi växer med våra kunder och vi växer tillsammans som team. Vi delar med oss av vår kunskap och låter laget gå före jaget. Vi litar på varandra och tror på det vi gör. Vi vet att vi gör skillnad varje dag.
Läs mer om oss på www.halmstaddelivery.se
Vi söker nu Chaufförer med C-kort till vår IKEA produktion i sommar. Du är positiv och serviceinriktad och agerar som en god representant för Delivery.
Som chaufför arbetar du i ett team om två. Din kollega är medåkare och kontaktar kunderna och förbereder dem för er leverans. Godset ska bäras in på anvisad plats av kunden och man är alltid två som hjälps åt att bära. Vi arbetar digitalt med handdatorer så teknisk förståelse är en absolut fördel.
Man hjälps åt att lasta sin bil enligt trafikledningen planerade rutt. Det är en fördel om man har ett truckkort. När man kommer åter till terminalen så lossar man bilen och slänger det emballage som blivit efter leverans. Man samlar ihop pallar och stålställ som man har med sig tillbaka och ställer det på anvisad plats. Den här rollen är fysiskt krävande eftersom vi ibland lastar och lossar tungt gods. Det är viktigt att man är strukturerad och har ett ordningssinne.
Vi söker en noggrann person med bra motorik. Man ska vara van vid fysisk aktivitet, flexibla arbetstider och lätt för att jobba i grupper om två.
Du kan planera och strukturera din dag. Du är bra på att hålla tider! Du lastar din bil och du skannar allt gods enligt de krav som ställs. Du har "snabba fötter" och är effektiv. Att kunna hantera en handdator är lika viktig som att leverera godset. Du känner stort ansvar för dina arbetsuppgifter och din arbetsmoral är hög. Du kan framföra en lastbil på ett säkert och lugnt sätt och är rädd om andras egendom. Du lämnar inte förrän du är klar!
Du förstår att ditt stora engagemang är viktigt för att du ska lyckas i ditt nya arbete.
#jobbjustnu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16
Maila din ansökan till jobb@halmstaddelivery.se
E-post: jobb@halmstaddelivery.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "IKEA C-Chaufför". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads Delivery AB
(org.nr 556525-1179) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Halmstads Delivery AB Jobbnummer
9967039