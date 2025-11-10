Sommarjobb, vårdadministratör, medicinkliniken, Jönköping
2025-11-10
Medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov
Välkommen att bli vår sommarkollega på medicinklinikens vårdadministrativa enhet.
Din blivande arbetsplats
Medicinkliniken är en av länets största kliniker med 400 anställda. Vi har en stor klinisk bredd, goda utvecklingsmöjligheter och värdesätter vårt teamarbete.
På den vårdadministrativa enheten arbetar ett 30-tal vårdadministratörer som stödjer nio olika sektioner med olika inriktningar. Arbetsuppgifterna består av medicinsk dokumentation, diagnos- och åtgärdsklassificering samt övriga administrativa uppgifter.
Läs gärna mer om medicinkliniken här: Medicinkliniken (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/sjukhus-som-arbetsplats/arbetsplatser-pa-lanssjukhuset-ryhov/medicinkliniken-som-arbetsplats/)

Profil
Vi söker dig som är utbildad vårdadministratör eller läkarsekreterare. Du som studerar till vårdadministratör kan arbeta som läkarsekreterare efter ett års studie. Studerar du till läkare kan du söka efter termin fyra.
Vårt erbjudande till dig
Du står inför ett spännande, utvecklande och varierat arbete under sommaren 2026 på medicinkliniken! Vi har stor erfarenhet av att ta emot sommarvikarier och kommer göra vårt yttersta för att ge dig värdefulla kunskaper som du kan ta med dig in i din framtida yrkesroll.
Vi har behov av sommarvikarier v. 25 till och med v. 33 och för att planeringen ska bli så bra som möjligt ser vi gärna att du kan arbeta sammanhängande under åtta veckor. En introduktion sker utöver dessa veckor under våren. Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du en anställning omfattande minst tre veckor har du möjlighet att nyttja våra friskvårdsanläggningar, som finns i Eksjö, Jönköping, Nässjö och Värnamo.
Kontaktuppgifter
Administrativ enhetschef: Ann-Katrin Andersson, tel: 010-242 19 76, ann.katrin.andersson@rjl.se
Biträdande administrativ enhetschef: Jenny Boqvist, tel: 010-242 20 16, jenny.boqvist@rjl.se
Rekryteringsspecialist: Cecilia Selander, cecilia.selander@rjl.se
(frågor om rekryteringsprocessen)
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 28 februari 2026. Vi arbetar med löpande urval och intervjuer, så ansök snarast om du är intresserad av att arbeta hos oss. Varmt välkommen till den vårdadministrativa enheten på medicinkliniken till sommaren.
Var noga med att ange eventuell praktik och arbetslivserfarenhet i din ansökan samt bifoga examensbevis. Om du ännu inte är färdig med studierna, bifoga ett LADOK-utdrag eller annat intyg där avslutade kurser framgår.
Vi undanber oss all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag.
Läs gärna mer och få svar på vanliga frågor om vår sommarrekrytering:
Frågor och svar om sommarrekrytering, Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Sommarvikariat/sommarjobba-inom-sjukhusen/fragor--svar/)

Ersättning
Fast lön. Kollektivavtal finns.

Så ansöker du
