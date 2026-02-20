Sommarjobb som trafikanalytiker i Solna
Trafikverket / Byggjobb / Solna Visa alla byggjobb i Solna
2026-02-20
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trafikverket i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Järfälla
, Sollentuna
eller i hela Sverige
På Trafikverket är du med och bidrar till ett samhälle som fungerar - idag och i framtiden. Genom vårt arbete med infrastruktur påverkar vi människors vardag i hela Sverige.
Som sommarjobbare hos oss får du värdefull arbetslivserfarenhet, knyter nya kontakter och skaffar referenser, samtidigt som du bidrar med nya perspektiv och idéer. Varmt välkommen med din ansökan!
Sommarjobb som trafikanalytiker i SolnaPubliceringsdatum2026-02-20Dina arbetsuppgifter
Just nu pågår ett projekt med syfte att förbättra den geografiska upplösningen i Sampers, så att prognoserna blir mer användbara på lokal nivå. Parallellt genomför vi en satsning för att uppdatera de indata som används i modellen, med särskilt fokus på att aktualisera kollektivtrafiknäten.
Som sommarjobbare kommer du främst att arbeta med att vidareutveckla och testa delar av Sampers. Arbetet omfattar bland annat att implementera och testa en förfinad områdesindelning i modellen. Den geografiska indelningen har varit oförändrad de senaste sex åren och behöver nu utvecklas. Det innebär att du bearbetar modellens zonsystem, anpassar indata till den nya områdesindelningen samt genomför testkörningar och analyserar resultaten.
Du kommer också att arbeta med att uppdatera och kvalitetsgranska de regionala kollektivtrafiknäten i Sampers. De nuvarande näten togs fram 2019 och behöver uppdateras för att bättre spegla nuläget. Arbetet innebär att läsa in information om Sveriges busslinjer från Samtrafikens databas samt kvalitetssäkra och testa uppgifterna genom att köra modellen och analysera resultaten.
Arbetsuppgifterna kräver att du är analytisk och trivs med att arbeta med data. Det är också viktigt att du kan arbeta systematiskt och strukturerat. Ytterligare arbetsuppgifter kan bli aktuella vid behov.
Övrig information
Tidsperiod för sommarjobbet: 2026-06-08 - 2026-08-28
Varje sommarjobb annonseras separat. Det innebär att du behöver söka varje sommarjobb som du är intresserad av. Om du uppfyller kraven kan du bli aktuell för flera sommarjobb och därmed bli kontaktad av flera olika chefer för intervju.
Om du uppfyller kraven i annonsen och går vidare i rekryteringsprocessen kommer du att få genomföra webbaserade urvalstester. Inbjudan till tester skickas via e-post efter att ansökningstiden har gått ut. För att inte missa viktig information är det därför viktigt att du regelbundet kontrollerar din inkorg samt skräppost/spam. Utskicken skickas vanligtvis från noreply@heroma.se
.
Urval till intervju baseras på kraven i annonsen och resultaten från urvalstesterna.
Vi arbetar för en öppen och inkluderande kultur där mångfald värdesätts. För att säkerställa en likvärdig, objektiv och träffsäker rekryteringsprocess använder vi webbaserade tester, där alla kandidater bedöms utifrån samma förutsättningar.
Placeringsort för sommarjobbet är Solna.
#sommarjobbKvalifikationer
Vem är du?
Som person är du lösningsorienterad och har förmågan att sätta dig in i olika arbetsuppgifter och lösa de situationer som uppstår. Du har en god samarbetsförmåga, är engagerad och utför dina arbetsuppgifter på ett pålitligt sätt. Du motiveras av ett aktivt medarbetarskap där du på ett målmedvetet sätt tar ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du är uppmärksam på hur du är en del av och bidrar till helheten genom att samverka med andra.
Vi ser att du som söker har:
Du har en pågående högskole- eller universitetsutbildning till ingenjör, statistiker, kulturgeograf, datavetare eller programmerare, där du läser termin 6 eller senare, alternativt har du slutfört sådan utbildning 2024 eller senare.
Erfarenhet av GIS eller programmering.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.Så ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
På Planering skapar vi innovativa lösningar som bidrar till att nå de transportpolitiska målen, såsom klimatmålen och nollvisionen. Vi planerar Sveriges statliga infrastruktur för väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Hos oss arbetar du nära den politiska arenan och våra samarbetspartners - men framförallt nära medborgare och näringsliv.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "13:2026:007". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297) Kontakt
Rekryterande chef
Fredric Almkvist 0101235756 Jobbnummer
9754458