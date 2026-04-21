Sommarjobb som administratör med start omgående!
Bravura Sverige AB / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-04-21
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bravura Sverige AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Härryda
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av administration eller kundtjänst och vill utvecklas vidare i en roll med mycket kundkontakt? Trivs du med dialog med kunder och att bygga långsiktiga relationer? Nu söker vi en administratör till ett större företag där rollen kombinerar administrativa uppgifter med löpande kontakt med kunder.Publiceringsdatum2026-04-21Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på heltid med start omgående till och med augusti månad ut. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos företaget. Det finns möjligheter till förlängning av uppdraget.
Om företaget
Vi kan per idag inte berätta vilket företag det gäller. Givetvis kommer du att få reda på det under processens gång, som senast när du är på intervju hos oss på Bravura.
Arbetsuppgifter
I rollen arbetar du i en kundnära och bred funktion där ni ansvarar för både kundservice och administration och är kundens huvudsakliga kontaktväg. Du bygger nära och långsiktiga relationer med kunderna och fungerar som spindeln i nätet mellan kund, trafikledning och övriga involverade parter. Arbetet innebär att ta emot bokningar och upphämtningsförfrågningar från kund, säkerställa att all information är korrekt och förmedla ärendena vidare till trafikledare som ansvarar för själva inhämtningen. Under hela transportflödet har du löpande kontakt med kund och bekräftar status, från bokning till leverans. Du samordnar dialogen mellan kund, trafikledning och chaufför och ser till att informationen flyter på ett strukturerat sätt.
När transporten är genomförd hanterar du den administrativa uppföljningen, bland annat fakturering. Vid avvikelser, förseningar eller om gods behöver spåras, driver du ärendet vidare, genomför sökningar och hanterar reklamationer i dialog med kund och interna funktioner.
Huvudkontakt mot nyckelkunder
Administrativt arbete kopplat till flödet
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Avslutad gymnasieutbildning
Erfarenhet av administration eller kundtjänst
God dator- och systemvana
Obehindrade kunskaper i svenska i tal och skrift, goda kunskaper i engelska i tal och skrift
För att trivas i rollen är du relationsskapande och har ett tydligt kundfokus. Du är lugn och sansad i ditt bemötande, även när kraven är höga eller dialogen blir utmanande. Du är inte rädd för att ta tag i saker, sätta gränser när det behövs och driva frågor framåt på ett professionellt sätt. Rollen kräver att du kan hantera flera parallella ärenden samtidigt och snabbt växla mellan olika uppgifter, utan att tappa struktur eller servicekänsla. Du har ett tryggt sätt att kommunicera, är lösningsorienterad och har den mentala uthållighet som krävs för att bygga och behålla långsiktiga kundrelationer över tid.
Övrig information
Start: Omgående Plats: Göteborg Lön: Enligt överenskommelse
För de kandidater som går vidare i processen kommer en bakgrundskontroll att genomföras.
Slumpmässiga drogtester förekommer på arbetsplatsen.
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Nextgen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7610238-1959205". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Nordstadstorget 6 (visa karta
)
411 05 GÖTEBORG Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
9868099