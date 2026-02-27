Sommarjobb Scandic Kalmar
Beläget invid E22 ligger Scandic Kalmar Väst, nära både till flygplatsen och centrala Kalmar. Hotellet är fräscht och välkomnade med en gemytlig miljö- ett ställe där man vill vara både som gäst och medarbetare.
Vi som jobbar här fokuserar på ett personligt, trevligt och välkomnande bemötande mot våra gäster så klart, men också mot varandra. Vi har alltid fokus på vårt gemensamma arbete och sluter upp tillsammans där det behövs. Genom att vara ett team som jobbar med mycket inspiration och glädje skapar vi fantastiska hotellupplevelser för våra gäster
Nu söker vi dig som önskar att sommarjobba hos oss på Scandic Kalmar Väst. Vi söker personal till:
- Housekeeping & Frukost (kombinerad tjänst)
Oavsett varför gästen kommer till oss är det få saker som är så uppskattade som ett vänligt ansikte som hälsar välkommen. Du agerar värd tillsammans med övriga teamet på hotellet och skapar en gästupplevelse i världsklass.
Hos oss får du ta ett stort eget ansvar för att ta de beslut som krävs för att göra gästen nöjd och teamen utvecklar och förbättrar arbetssätt och service i takt med att omvärlden förändras. Vi är nämligen övertygade om att det är när du får utvecklas och bidra med all din kompetens och erfarenhet som vi överträffar gästens förväntningar. På köpet får vi kul på jobbet!
Så ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - och bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic!
Vem är du?
Allra viktigast är dina personliga egenskaper och din inställning. För att passa i rollen behöver du vara en bra lagspelare som tar ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter och helhetsresultatet. Viktigt är också att du kan förmedla ett gott värdskap till hotellets gäster.
Information om tjänsten:
Tjänsten är en visstidsanställning på deltid.
Anställningen är för sommaren 2026. juni, juli och augusti.
Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Alla ansökningar kommer att behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, varför vi ber dig att ansöka så snart som möjligt. I denna rekrytering använder vi oss av ett enklare test om service vid urvalet.
Vi ser fram emot att välkomna dig till oss på Scandic!
Ps. på vår hemsida kan du läsa ännu mer om tjänsten, våra förmåner och vår kultur!
BRING YOUR CULTURE, BUILD OURS.
Vi når längre när olikheter bejakas. Hos oss får du utrymme att vara dig själv och utvecklas i den riktning du vill, med trygga villkor och schyssta avtal som grund. Ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic.
Delar du våra värderingar?
BE A PRO
BE YOU
BE CARING
BE BOLD
Läs mer på våra kärriärsidor!
