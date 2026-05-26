Hästintresserad assistent sökes till tjej i Allerum
2026-05-26
Beskrivning av tjänsten som personlig assistent
Är du en person som vill göra skillnad i någon annans liv?
Vi söker nu en engagerad och ansvarstagande personlig assistent till en härlig tjej i 30-års åldern. Kunden bor i Allerum i ett eget hus tillsammans med sina 2 små hundar och behöver stöd i sin vardag. Kunden har varit med om en olycka och är idag rullstolsburen och har epilepsi. Hon pratar själv och lever ett aktivt liv med träning och tycker om att vara i stallet tillsammans med sin häst.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en meningsfull roll där du aktivt bidrar till att skapa en trygg och positiv vardag. Som assistent kommer du hjälpa till med personlig hygien, matlagning, städning, vårdbesök samt hjälp vid aktiviteter.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Självklart har vi även friskvårdsbidrag.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
B-körkort för manuell bil (krav)
Tala flytande svenska (krav)
Tycker om djur (ej allergisk mot häst och hund)
Utöver detta är det meriterande om du har erfarenhet av epilepsi eller omsorgsarbete sedan tidigare.
Om Frösunda Personlig assistans
Frösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Övrig information
Anställningsform: behovsanställning med chans till visstid längre fram
Omfattning: deltid
Arbetstid: dag/kväll
Tillträde: omgående
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag 2026-06-30
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta: Linda Persson linda.persson3@frosunda.se
