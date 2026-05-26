Gruvrisskolan söker F-3 lärare
2026-05-26
Gruvrisskolan är en av Faluns största F-6 skolor med ca 500 elever. Skolan ligger i den naturnära stadsdelen Galgberget som är en del av Falun där det byggs både nya villor och flerfamiljshus. Skolan har fin utemiljö och fina lokaler och en personalgrupp med ett stort driv att utveckla verksamheten.
Hos oss på Gruvrisskolan är arbetslagskulturen stark och här arbetar fritidshemspersonal och lärare i grundskolan tillsammans i årskursvisa arbetslag. På skolan är i stort sett alla lärare behöriga med lång erfarenhet och de som inte är behöriga är i slutet på sin utbildning vilket gör att vi har hög kvalitet på verksamheten.
Här står eleverna i centrum och vår samverkan för att eleverna ska lyckas är det viktiga för oss. Vårt kvalitetsarbete har stort fokus på hälsa, trygghet och elevernas kunskapsutveckling.
På Gruvrisskolan finns en elevhälsogrupp bestående av rektorer, speciallärare, kurator och skolsköterska som alla arbetar heltid på skolan. Alla speciallärare är kopplade till de olika årskurserna.
Till hösten söker vi nu dig som vill arbeta i ett av våra arbetslag på lågstadiet tillsammans med andra lärarkollegor och medarbetare från fritidshemmet.Publiceringsdatum2026-05-26Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter är i huvudsak:
• Planering, genomförande och utvärdering av undervisning - enskilt och i arbetslaget.
• Arbete med extra anpassningar för dina elever.
• Delat mentorskap i arbetslaget.
• Du förväntas vara aktivt delaktig i skolans utvecklingsarbete.Kvalifikationer
För rollen krävs:
Lärarlegitimation med behörighet att undervisa i årskurserna F-3.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är bra på att se helheten och prioritera utifrån den. Du är en problemlösare som använder dina kunskaper på ett flexibelt sätt. Du har också lätt för att anpassa dig till nya omständigheter och du kan ta egna initiativ. Men, framförallt är du bra på att samarbeta mot gemensamma mål.
Meriterande kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av undervisning i åk F-6
VFU-handledare
Anställningsvillkor
Tillsvidare (ferietjänst). Tillträde i augusti eller enligt överenskommelse.
Bifoga gärna utbildningsintyg/legitimation i din ansökan då detta kommer efterfrågas om du blir aktuell för tjänsten. Alternativt lämnas intyg/legitimation i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida.
I denna tjänsteutövning använder vi Freja för identifiering i vissa digitala plattformar och verksamhetssystem. Du kan läsa mer om Freja och hur det fungerar samt hur du skaffar det inför en eventuell anställning på webbsidan: https://frejaeid.com/skaffa-freja-eid/Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev - urvalsfrågorna ersätter detta.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se
Varaktighet: Tillsvidare.
Sista dag att ansöka är 2026-06-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C327048".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falu kommun
791 83 FALUN
Falu Kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen
Arbetsplatsombud Sveriges lärare
Hans Annerbo hans.annerbo@falun.se
9927647