Personalplanerare till Connect Bus, Göteborg
Jerrie AB / Logistikjobb / Göteborg
2026-05-26
Vill du arbeta i en operativ och tempofylld verksamhet där planering, samarbete och kvalitet står i centrum? Connect Bus söker nu en personalplanerare till Göteborg med ansvar för bemanning, schemaläggning och långsiktig personalplanering inom serviceresor. Rollen passar dig som trivs i en koordinerande funktion med många kontaktytor och som vill vara med och bidra till en stabil och välfungerande trafikdrift.
Om rollenSom personalplanerare hos Connect Bus arbetar du nära verksamheten och har en central roll i att säkerställa bemanning för cirka 200 förare fördelade på tre depåer i Göteborgsområdet: Marieholm, Eklanda i Mölndal och Aröd på Hisingen. Du rapporterar till verksamhetens driftschef och samarbetar tätt med trafikledning och övriga kollegor inom planering och drift. Tjänsten utgår från bolagets huvudkontor på Marieholm.
I rollen som personalplanerare ansvarar du bland annat för att:
Arbeta med långsiktig personalplanering och säkerställa att förare får tillgång till sina scheman i god tid
Schemalägga och bemanna vakanta arbetspass
Hantera ledighetsansökningar från förare och säkerställa återkoppling inom angiven tid
Planera huvudsemester och ersättare vid utbildningstillfällen
Registrera tidrapporter och övriga ersättningar som underlag för lönehantering
Analysera personalbalans och effektivitet i bemanningen
Säkerställa att personalens arbetsrutiner, säkerhets- och miljöarbete samt arbetsvillkor följs
Samverka med trafikledning och driftteam för att upprätthålla en stabil verksamhet
Ha daglig dialog med förare kring kvalitetsavvikelser, kundsynpunkter och operativa frågor
Bidra till verksamhetens miljö- och hållbarhetsarbete
Tjänsten innebär visst resande mellan depåerna i Marieholm, Eklanda och Aröd inom Göteborgsområdet.
Vem du ärVi söker dig som har erfarenhet av personalplanering, bemanningsplanering eller annan koordinerande roll där struktur, kommunikation och problemlösning varit centrala delar av arbetet. Du är trygg i att arbeta självständigt och har samtidigt lätt för att samarbeta med olika funktioner i en operativ verksamhet. För att lyckas i rollen tror vi att du:
Har minst 1-2 års erfarenhet av personalplanering, bemanningskoordinering eller liknande roll
Har god administrativ förmåga och systemvana
Är strukturerad, noggrann och van vid att prioritera i ett högt tempo
Har ett lugnt och lösningsorienterat arbetssätt även när förutsättningarna förändras snabbt
Trivs i en relationsskapande roll med många kontaktytor
Det är meriterande om du har erfarenhet från kollektivtrafik, taxi, logistik eller annan transportverksamhet, kunskap om kollektivavtal, särskilt Taxi-avtalet, samt erfarenhet av planeringssystem som Transpa eller Hastus.
Vad vi erbjuder digHos Connect Bus blir du en del av en verksamhet med högt tempo, stark laganda och engagerade kollegor. Kulturen präglas av driv, samarbete och ett stort fokus på att hitta rätt person och skapa långsiktighet i organisationen.
Du erbjuds en självständig roll med stort ansvar och möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt inom planering och bemanning. Verksamheten arbetar aktivt med förbättringar för att skapa tydligare kommunikationsvägar och effektivare processer.
Arbetsmiljön är flexibel samtidigt som närvaro på kontoret är en viktig del av samarbetet. Du har eget kontor och arbetar nära verksamheten och den dagliga driften.
I denna rekrytering samarbetar Connect Bus med Jerrie AB. Välkommen med din ansökan! Urval sker löpande, men sisat ansökningsdag är 14 juni. Har du frågor? Hör gärna av dig till rekryteringskonsult Martin Dahlberg på 0763-17 07 41 eller via mail martin.dahlberg@jerrie.se
Vi på Jerrie arbetar med en rättvis urvalsprocess som är kopplad till en kravprofil. Vi använder inte AI i screening och urval - alla ansökningar läses av en människa. Läs om Jerries rekryteringsprocess här: https://jerrie.se/rekryteringsprocess Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jerrie AB
415 02 GÖTEBORG Arbetsplats
Connect Bus Kontakt
Martin Dahlberg martin.dahlberg@jerrie.se +46763170741
