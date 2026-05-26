El-ingenjör med projektledarambitioner till Bosch Thermoteknik i Tranås
Företagsbeskrivning
Bosch Thermoteknologi AB i Tranås utvecklar, tillverkar och säljer avancerade värmepumpar som utvinner energi från naturens egna resurser - berg, vatten och luft.
I Tranås finns både vår produktionsenhet och vårt kompetens- och utvecklingscenter, där vi ständigt strävar efter att ligga i framkant. Här skapar vi smarta lösningar som förenklar vardagen, bidrar till en grönare framtid och ger våra kunder trygghet och komfort.
Vi tror på teknik som gör skillnad - teknik som är "Invented for life".
Om rollen
Ditt bidrag till något stort
Är du en driven person med passion för el, teknik och en talang för att leda projekt? Vill du vara med och utveckla nästa generations hållbara värmelösningar i ett världsledande företag? Då kan det vara dig vi söker till oss på Bosch Thermoteknik!
Nu söker vi en ny kollega som vill ta en ledande roll i våra utvecklingsprojekt från första idé till färdig produkt.
Som vår nya utvecklingsingenjör blir du en nyckelperson för el-gruppen och säkerställer att vi levererar, håller ihop projektens tidsplaner och skapar en miljö där samarbete och innovation frodas.
Dina ansvarsområden kommer att vara:
Agera teknisk expert för el-teamet i projektmöten och presentera status och framsteg.
Skapa och äga strukturen för projektets tekniska dokumentation.
Leda tekniska diskussioner kring val av elektriska komponenter och stötta andra team i integrationen.
Driva och leda el-teamets veckomöten för att säkerställa samsyn.
Utveckla och förvalta den övergripande tidsplanen och viktiga milstolpar i projekten.
Hantera projektkrav, ärenden och sprintar i Jira.
Delta i analyser som FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) och DFMA (Design for Manufacturing and Assembly) för el-området.
Samordna och planera framtagning av prototyper och testexemplar.
Ansvara för beställningar av A- och B-prover för komponenter och kablage
Säkerställa att de el-tekniska delarna i utvecklingsrapporterna blir kompletta och korrekta.
Kravspecifikation
Vad som utmärker dig
För att lyckas och trivas i den här rollen ser vi att du har:
Dokumenterad erfarenhet av att leda tekniska projekt, inklusive teamkoordinering och kommunikation med olika intressenter.
Goda kunskaper i projektledningsverktyg (särskilt Jira), metodiker (FMEA, DFMA) och processer för komponentval.
God kommunikationsförmåga på engelska, både i tal och skrift, då vi arbetar i en internationell miljö.
En förmåga att leda och inspirera ett team samt hantera förväntningar från olika delar av organisationen.
Ett strategiskt och proaktivt förhållningssätt, med en talang för att organisera och prioritera i en dynamisk miljö.
Meriterande kunskaper
Det är ett stort plus om du även har:
Kunskap inom kablageutveckling.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Erfarenhet av europeiska standarder och andra frågor kopplade till produktcertifiering.
Erfarenhet av SAP.
Ytterligare information
Din framtida arbetsplats erbjuder dig
På Bosch bryr vi oss, om dig, vår verksamhet och vår miljö. Vårt löfte till våra medarbetare är bergfast. Vi växer tillsammans i otaliga roller, positioner och möjligheter och vi är intresserade av att utveckla "hela dig", inte bara dig som är klockan 7-16 - För livet handlar om balans.
På Bosch firar vi dig. Det är våra medarbetare som gör oss anmärkningsvärda. Därför kompenserar vi ditt bidrag med konkurrenskraftiga lönepaket, attraktiva förmåner, tjänstepension, flextid, smart work, friskvård och ett uppriktigt "tack". Vår framgång är din framgång. Låt oss fira tillsammans.
På Bosch förstår vi att alla har sitt eget fokus i livet, oavsett om det handlar om nya yrkesmässiga utmaningar, utbildning och utveckling eller mer tid för familj, vänner och fritidsintressen. Vad dina mål än är så är vi flexibla. Låt oss hitta en balans.
På Bosch tror vi att alla är olika och det är det vi älskar. Låt dig inspireras av en samarbetsvillig, öppen, respektfull och pålitlig arbetsplats där du kan vara dig själv och berikas av perspektiven från vår gemenskap runt om i världen.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Robert Bosch AB
(org.nr 556047-1194)
Hjälmarydsvägen (visa karta
)
573 36 TRANÅS Arbetsplats
Bosch Thermoteknik AB Jobbnummer
9927643