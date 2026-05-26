Servicetekniker till centrallagret
Myndigheten för civilt försvar är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret. Vi säkerställer att samhället är förberett för kris, höjd beredskap och krig.
Vill du göra andra redo?
Som servicetekniker kommer du att vara en del av teamet på Myndigheten för civilt försvars centrallager. Hos oss får du möjligheten att bidra till samhällets beredskap för kriser och krig, både nationellt och internationellt.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som servicetekniker kommer du att arbeta med olika uppgifter inom lagret såsom underhåll av utrustning, lastning och lossning av gods, satstillverkning med mera. I rollen ingår att ge support i val och handhavande av utrustning till slutanvändare och projektledare. Att bistå vid godsmottagning kan också bli en del av rollen.
Din vardag kommer bestå av allt ifrån att plocka och packa utrustning inför transport, utföra kvalitetskontroll på inlevererad utrustning till att bistå i arbetet med framtagning av nya materiellösningar och underhållsplaner. Rollen innebär också administrativ hantering i olika system relaterat till lagerhanteringen och det är viktigt att sådana arbetsmoment är av intresse.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
minst gymnasieutbildning.
erfarenhet av arbete inom lager och lagerhantering.
erfarenhet av arbete inom gods och godsmottagning.
intresse för administrativa delar rörande arbete inom lager, lagerhantering och godshantering.
erfarenhet av godsmottagning.
erfarenhet av arbete inom orderhantering.
erfarenhet av arbete inom statlig myndighet.
goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
B-körkort.
Truckkort.
Det är meriterande om du har:
eftergymnasial utbildning.
erfarenhet av projektarbete.
erfarenhet av arbete i en större organisation med olika funktioner och avdelningar.
språkkunskaper utöver svenska och engelska.
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden. Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du agera utifrån myndighetens förhållningssätt.
Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad - proaktiv - handlingskraftig.
Som person är det viktigt att du har en stabil och medveten grund och anpassar ditt agerande efter olika situationer och behov. Du behöver även ha förmågan att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.
Din placeringsort kommer att vara Kristinehamn och resor i anställningen förekommer.
Majoriteten av våra anställningar innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Vid placering i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på Myndigheten för civilt försvar är krigsplacerade.
Sektionen för centrallager består av ett tjugotal medarbetare och är en del av enheten för logistik på avdelningen för operativ planering och hantering. Sektionens uppgift är lagerhållning och lagerpåfyllnad och att hålla utrustning i beredskap och leverera den till insatser, övningar och utbildningar. Våra lagerlokaler finns framförallt i Kristinehamn.
Vi erbjuder dig möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.
Alla vi som arbetar på Myndigheten för civilt försvar förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Har du frågor är du välkommen att kontakta chef Fredrik Walter-Bivall. Fackliga företrädare är Carin Hammarbo (Saco-S), Peter Nytting (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
Välkommen med din ansökan senast den 15 juni 2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten för civilt försvar
https://www.mcf.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Myndigheten för civilt försvar
651 81 KARLSTAD
För detta jobb krävs körkort.
9927651