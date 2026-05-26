Glad tjej i Sollentuna (helger)
NÄRA AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sollentuna
2026-05-26
Hos NÄRA har vi arbetat med personlig assistans sedan 1995. Vi vill att våra kunder ska uppleva kvalité i sin assistans. Kvalité är inte lika för alla - vi uppskattar olika saker, har olika drömmar och framför allt sätt att vilja leva våra liv på. Personlig assistans hos NÄRA utförs därför med respekt för individens självbestämmande.
Vem är kunden?
Vår kund är en tjej nyligen fyllda 18 år boendes i Sollentuna med sina föräldrar. Hon går för närvarande i anpassad gymnasieskola, och letar efter dig som assistent som kan hjälpa henne med sina rutiner under helger.
Hon har inget tal, utan visar mer med kroppsspråk och uttryck vad hon vill samt förstår vissa tecken. Hon är oftast pigg och glad och tycker om fysisk beröring.
Du kommer att hjälpa kunden med stöttning när hon går, annars sitter hon i rullstol. Du finns till vid förflyttningar och hjälp vid hygienrutiner samt följer med vid eventuell aktivitet. Därtill matas kunden via PEG på magen, och du som assistent får introduktion för att kunna hjälpa till med detta.
Vem är du?
Kunden önskar att du som söker är av kvinnligt kön och har en genuin och snäll personlighet och god social kompetens. Bra på att kommunicera på svenska. Det kan förekomma en del tunga lyft, oftast kan dock någon i familjen hjälpa till.
Vad är det för tjänst?
Kunden söker just nu dig som kan arbeta helger och då huvudsakligen söndagar men även vissa lördagar. Arbetspassen gäller främst under eftermiddagar och kan vara mellan cirka 6-8 timmar långa. Ni kommer tillbringa den mesta tiden i hemmet och kanske gå ut på en promenad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nära AB
(org.nr 556500-9916)
115 50 STOCKHOLM Arbetsplats
NÄRA AB Kontakt
Rekrytering NÄRA arbeta@nara.nu 08-511 744 40 Jobbnummer
9927637