Sommarjobb, samordnare inom hemtjänst
Skellefteå kommun, avdelningen för vård och omsorg / Administratörsjobb / Skellefteå Visa alla administratörsjobb i Skellefteå
Trivs du med att skapa struktur, hålla ihop vardagen och bidra till att arbetet flyter på även när tempot är högt? Vill du arbeta i ett sammanhang där samarbete, tydliga ramar och ansvar går hand i hand? Då kan rollen som samordnare hos oss vara rätt för dig.
Vi söker nu samordnare inom hemtjänsten för sommarperioden 22 juni-16 augusti 2026, med placering både i centrala Skellefteå och i våra ytterområden. Sommaren är uppdelad i två perioder, med möjlighet till arbete under en eller båda perioderna. Inskolning sker innan sommarperiodens start i dialog med chef.
Här får du ett viktigt uppdrag i en verksamhet som präglas av engagemang, samarbete och framtidstro. Som samordnare bidrar du till att den dagliga verksamheten fungerar tryggt och strukturerat under semesterperioden.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
DIN ROLL
Som samordnare arbetar du med att stödja och samordna det dagliga arbetet inom hemtjänsten. Du bidrar till struktur och överblick i en verksamhet där behoven kan förändras från dag till dag. Arbetet sker enligt etablerade rutiner och i nära samarbete med chef, bemanningsadministratörer och andra samordnare.
I uppdraget ingår bland annat att ta emot och hantera uppdrag från Beslutsenheten samt ärenden kopplade till sjukhus, via våra verksamhetssystem. Du arbetar i systemen som stöd för planering och uppföljning av den dagliga verksamheten.
Du får introduktion i arbetssätt och system och har alltid kollegor att samarbeta med under sommaren. Arbetstiden är förlagd till dagtid 6.30-15.30 med möjlighet till flextid.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker dig som tycker om att planera, skapa ordning och ge god service. Du arbetar strukturerat och målmedvetet, har lätt för att organisera ditt arbete och ser till att uppgifter blir slutförda. Samarbete faller sig naturligt för dig och du bidrar till ett gott arbetsklimat med fokus på det gemensamma målet. När förutsättningarna förändras har du lätt för att ställa om, hitta lösningar och behålla fokus. Du hanterar stress på ett konstruktivt sätt, behåller lugnet även i ett högt tempo och bidrar med stabilitet i vardagen.
Rollen kräver god digital vana och en förmåga att snabbt sätta dig in i nya system. Du kommunicerar tydligt och professionellt på svenska, både muntligt och skriftligt. Du har pågående eller avslutad gymnasieutbildning, alternativt annan utbildning som bedöms likvärdig och relevant för uppdraget. Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg, administration, schemaläggning eller bemanning är meriterande men inget krav. B-körkort är meriterande och kan krävas beroende på placering.
DIN NYA ARBETSPLATS
Som samordnare blir du en del av ett nära och välfungerande samarbete där vi hjälps åt över gränserna. Tillsammans tar vi ansvar för att skapa en trygg och kvalitativ omsorg, även under sommarens semesterperiod.
Skellefteå kommun är i stark utveckling, och det märks i vår vardag. Vi arbetar med moderna lösningar, digitala verktyg och en kultur där framtidstro och engagemang är självklara inslag. Som sommarvikarie möts du av ett erfaret och stöttande team som ser till att du får en bra start i ditt uppdrag.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå (https://skelleftea.se/)
som plats att bo och leva på. Här kan du också läsa om våra förmåner (https://skelleftea.se/invanare/jobba-i-skelleftea-kommun/att-jobba-for-skelleftea-kommun/formaner)
och se lönestatistik (https://skelleftea.se/invanare/jobba-i-skelleftea-kommun/att-jobba-for-skelleftea-kommun/lonestatistik-)
för olika yrkesroller i kommunen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-02
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C299161/2026".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-2643) Arbetsplats
Skellefteå kommun, Avdelningen för vård och omsorg
Chef Samordnare Hemtjänsten
Terese Stenborg 0910 - 73 50 00
