Sommarjobb Sälj- och kundadministratör

Sommarjobba som sälj- och kundadministratör inom energiområdet!
Vill du ha ett sommarjobb där du får kombinera kundkontakt, struktur och analys - och samtidigt få värdefull erfarenhet från en spännande verksamhet? Då kan det här vara jobbet för dig! Vi på Tekniska verken söker en ansvarstagande och serviceinriktad person som vill hjälpa oss att hålla våra kundavtal och administration i toppskick under sommaren 2026.
Om tjänsten: Som kund- och säljadministratör får du en varierad roll där du är med och får saker att hända. Du arbetar med kundkontakter, avtalshantering och sammanställning av underlag som stöttar vårt dagliga arbete och våra affärer. Här ges du möjlighet att arbeta med både löpande kundkontakt och mer analytiska uppgifter samt få en inblick i hur vår verksamhet fungerar i praktiken.
Vi söker dig som är initiativtagande, ansvarsfull och har ett serviceinriktat arbetssätt. Med ett positivt bemötande och en lösningsorienterad inställning bidrar du till ett smidigt samarbete med både kunder och kollegor. För arbetet krävs det att du är minst 18 år och har goda kunskaper i Power BI, Excel och svenska språket. Studerar du en eftergymnasial utbildning inom ekonomi, matematik, statistik eller data ses det meriterande.
Omfattning: Anställningen avser sommaren 2026 under perioden 2026-06-15 - 2026-08-24. Anställningen är på heltid, 100 %.
Välkommen med din ansökan!
Sista ansökningsdag är 22 februari, vi arbetar med en löpande urvalsprocess se därför till att skicka in din ansökan så snart som möjligt. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Tekniska verken-koncernen bedriver samhällsviktig verksamhet, och det kan därför bli aktuellt med en säkerhetsprövning i vissa rekryteringsprocesser. När det ska genomföras så informerar vi alltid kandidaterna om detta.
Som medarbetare på Tekniska verken är du en viktig del av vår vision - att bygga världens mest resurseffektiva region. För att lyckas måste vi våga tänka innovativt och utveckla nya, smartare lösningar. Totalt är vi cirka 1000 anställda som trivs i en lättsam företagskultur med en arbetsvardag som präglas av våra värdeord: drivande, positiva och trovärdiga.
Tekniska verken är en del av drygt 230 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg. Ersättning
