Sommarjobb Receptionist

2026-01-16
Vill du arbeta i hjärtat av Karlskrona och vara hotellets ansikte utåt i sommar? Karlskrona Stadshotell, som är en del av Best Western Hotels & Resorts, söker nu receptionister för sommarjobb 2026.
Karlskrona Stadshotell är ett anrikt hotell med lång historia, beläget mitt i stadens centrum. Som en del av Best Western kombinerar vi lokal charm med internationell standard och tar emot gäster från hela världen.Publiceringsdatum2026-01-16Om tjänsten
Som receptionist hos oss har du en central roll i gästupplevelsen. Du är ofta den första och sista personen gästen möter och arbetar nära både gäster och kollegor i hotellets övriga avdelningar.Dina arbetsuppgifter
In- och utcheckning av gäster
Daglig gästkontakt och service
Hantering av bokningar via mail och telefon
Administrativa uppgifter i receptionssystem
Samarbete med hotellets övriga avdelningar
Arbetstider
Skiftarbete
Arbetspass kl. 07.00-15.00 eller 14.30-22.30
Period & introduktion
Tjänsten påbörjas i maj 2026 med introduktion
Upplärning kan komma att påbörjas redan under våren 2026
Vi söker dig som:
Är serviceinriktad, positiv och lösningsorienterad
Trivs i ett högt tempo och med varierande arbetsuppgifter
Har god samarbetsförmåga och tar ansvar
Har goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Erfarenhet från hotell, reception eller service är meriterande men inget krav
Vi erbjuder:
Ett utvecklande och meriterande sommarjobb
Arbete i ett etablerat hotell med internationellt nätverk
Ett engagerat team och strukturerad introduktion
Välkommen med din ansökan och bli en del av Karlskrona Stadshotell och Best Western-familjen sommaren 2026! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: ebba.regestedt@karlskronastadshotell.se
