Sommarjobb Receptionist

Gest Hotel Karlskrona AB / Receptionistjobb / Karlskrona
2026-01-16


Vill du arbeta i hjärtat av Karlskrona och vara hotellets ansikte utåt i sommar? Karlskrona Stadshotell, som är en del av Best Western Hotels & Resorts, söker nu receptionister för sommarjobb 2026.
Karlskrona Stadshotell är ett anrikt hotell med lång historia, beläget mitt i stadens centrum. Som en del av Best Western kombinerar vi lokal charm med internationell standard och tar emot gäster från hela världen.

Publiceringsdatum
2026-01-16

Om tjänsten
Som receptionist hos oss har du en central roll i gästupplevelsen. Du är ofta den första och sista personen gästen möter och arbetar nära både gäster och kollegor i hotellets övriga avdelningar.

Dina arbetsuppgifter
In- och utcheckning av gäster

Daglig gästkontakt och service

Hantering av bokningar via mail och telefon

Administrativa uppgifter i receptionssystem

Samarbete med hotellets övriga avdelningar

Arbetstider
Skiftarbete

Arbetspass kl. 07.00-15.00 eller 14.30-22.30

Period & introduktion
Tjänsten påbörjas i maj 2026 med introduktion

Upplärning kan komma att påbörjas redan under våren 2026

Vi söker dig som:
Är serviceinriktad, positiv och lösningsorienterad

Trivs i ett högt tempo och med varierande arbetsuppgifter

Har god samarbetsförmåga och tar ansvar

Har goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift

Erfarenhet från hotell, reception eller service är meriterande men inget krav

Vi erbjuder:
Ett utvecklande och meriterande sommarjobb

Arbete i ett etablerat hotell med internationellt nätverk

Ett engagerat team och strukturerad introduktion

Välkommen med din ansökan och bli en del av Karlskrona Stadshotell och Best Western-familjen sommaren 2026!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Epost
E-post: ebba.regestedt@karlskronastadshotell.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommarjobb Reception".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Gest Hotel Karlskrona AB (org.nr 556984-9325)
Ronnebygatan 37-39 (visa karta)
371 33  KARLSKRONA

Arbetsplats
Karlskrona Stadshotell

Jobbnummer
9688200

