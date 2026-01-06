Sommarjobb på Väderöarnas Värdshus
Väderögruppen AB / Servitörsjobb / Tanum Visa alla servitörsjobb i Tanum
2026-01-06
Om jobbet
Under sommarmånaderna är vi i behov av förstärkning av vårt team. Vi söker Dig som vill jobba i en unik miljö och som vill utvecklas tillsammans med ett härligt gäng människor med stor kompetens och bred kunskap.
Jobbet innebär servering, hotellstäd, runner i restaurangen & disk.
Det är viktigt för oss att Du kan jobba självständigt, har hög teamkänsla och alltid sätter gästen i första rummet. Vi letar efter Dig som alltid strävar efter att leverera kvalitet och som ständigt vill utvecklas i ditt arbete. Du är stresstålig då tempot ibland kan vara högt under högsäsong, tar ansvar för ditt arbete och arbetar med ett leende på läpparna.
Vi värdesätter det personliga mötet och jobbar kontinuerligt med att förfina vårt värdskap.
Vi jobbar i skift och boende finns på ön under arbetsperioderna.
Om Väderöarna
Längst ut i det bohuslänska havsbandet ligger Väderöarna. En andlöst vacker oas mitt ute i havet. Hit kan du resa året runt - sommar, vinter, vår och höst. Vi välkomnar både privata gäster och företag som söker en unik plats för kreativa möten och konferens.
Navet på ön är Värdshuset där vi har 22 hotellrum samt restaurang med plats för ca. 180 gäster.
Vår ambition är att erbjuda våra gäster en lugn oas långt ifrån stress och vardagsjäkt. Vi strävar efter att leverera service i världsklass och alltid hålla hög och jämn kvalitet.
Vi är certifierade av Smaka på Västsverige och jobbar i största mån med närodlade råvaror enligt säsong. Allt i vår rörelse genomsyras av Havet - maten, aktiviteterna & miljön.
Vi strävar efter att bli självförsörjande och Hållbarhet är ett viktigt ledord för oss. Vi renar havsvatten till dricksvatten, har varit plastfria i många år och tillverkar en stor del av vår egen el.
Tjänsterna tillsätts löpande. Välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
E-post: jobb@vaderoarna.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servitör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Väderögruppen AB
(org.nr 556658-4529), http://www.vaderoarna.com
Udden 1a (visa karta
)
457 45 HAMBURGSUND Arbetsplats
Väderöarnas Värdshus AB Kontakt
Mattias Wind Spindel jobb@vaderoarna.com 052532001 Jobbnummer
9670043