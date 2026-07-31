Marknadsassistent & Content Creator
TÄNNÄSKRÖKET AB / Inköpar- och marknadsjobb / Härjedalen Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Härjedalen
2026-07-31
, Älvdalen
, Orsa
, Mora
, Malung-Sälen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TÄNNÄSKRÖKET AB i Härjedalen
, Nacka
eller i hela Sverige
Marknadsassistent & Content Creator till Tännäskröket | Deltid, 2 dagar/vecka på plats
Vill du skapa innehållet som får människor att längta till fjällen?
Vi söker dig som älskar sociala medier, foto, film och kommunikation. Du är kreativ, självgående och gillar att skapa kommunikation som engagerar. Hos oss får du visa upp livet på Tännäskröket – från vinterdagar i skidbacken, till sommarens vandring och fiske. Du hjälper oss att hålla kontakten med befintliga gäster, inspirerar nya gäster och ser till att vårt erbjudande kommuniceras tydligt och attraktivt i alla våra kanaler och hos våra samarbetspartners.
Om Tännäskröket
Tännäskröket är en familjeägd fjällanläggning i Funäsfjällen, Härjedalen. Här erbjuder vi skidåkning, ett brett utbud av aktiviteter och upplevelser året runt, tillsammans med boende av hög kvalité, restaurang/event, butik och uthyrning.Publiceringsdatum2026-07-31Om tjänsten
Som Marknadsassistent & Content Creator ansvarar du för den löpande kommunikationen mot våra gäster, samt ser till att våra samarbetspartners har aktuell information. Du arbetar nära ledningen och driver det dagliga marknadsarbetet, från idé till produktion/publicering, utifrån företagets mål och strategier.Dina arbetsuppgifter
Ansvara för kommunikationen mot gäster i våra digitala kanaler.
Planera, fotografera, filma och skapa content.
Skriva texter till sociala medier, nyhetsbrev, kampanjer och erbjudanden.
Uppdatera hemsidan i Elementor/WordPress.
Säkerställa att samarbetspartners har rätt information och marknadsmaterial.
Ta fram enklare trycksaker, annonser, skyltar och marknadsmaterial.
Bidra till en enhetlig och inspirerande kommunikation och utveckla våra marknadskanaler.
Vi tror att du...
Är kreativ och har känsla för bild, film och form.
Är en duktig skribent och van att kommunicera i digitala kanaler.
Är trygg i digitala verktyg och lär dig snabbt nya system.
Har gärna erfarenhet av WordPress/Elementor, Adobe Express, Meta Business Suite och liknande.
Är självgående, strukturerad och får saker gjorda.
Trivs i en mindre organisation där alla hjälps åt.
Vi erbjuder
Ett kreativt och varierande arbete i en fantastisk fjällmiljö.
Möjlighet att påverka hur Tännäskröket syns och kommunicerar.
Ett nära samarbete med ledningen och ett engagerat team.
En familjär arbetsplats med korta beslutsvägar.
Vill du inspirera fler att upptäcka Tännäskröket? Då hoppas vi att du vill bli en del av vårt team. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: linda@tannaskroket.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tännäskröket AB
(org.nr 556660-7171)
Karl Johans väg 1 (visa karta
)
846 95 TÄNNÄS Arbetsplats
Tännäskröket Jobbnummer
10017297