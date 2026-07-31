PRV söker dataskyddsjurist
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Patent- och registreringsverket (PRV) är Sveriges myndighet för immaterialrätt, med ansvar för patent, varumärken och design. Vi granskar och registrerar rättigheter samt arbetar för att öka kunskapen om immateriella tillgångar och deras betydelse för innovation och företagande.Vårt uppdrag är att bidra till Sveriges tillväxt och konkurrenskraft genom att hjälpa företag, innovatörer och organisationer att skydda och utveckla sina idéer. Vi är även tillsynsmyndighet för kollektiv förvaltning av upphovsrätt och verkar i nära samverkan med både nationella och internationella aktörer. PRV har cirka 300 medarbetare och verksamhet i Stockholm och Söderhamn, med kompetenser som spänner från ingenjörer och jurister till IT-specialister.
Till enheten för allmän juridik och tillsyn söker PRV nu en engagerad och erfaren jurist med inriktning mot dataskyddsrelaterad juridik. Enheten är en del av avdelningen Verksamhetsstöd. Enheten leds av en enhetschef, tillika stf. chefsjurist, och består av fyra jurister, en huvudregistrator och en arkivarie.
Enhetens uppdrag är att bistå med kvalificerad rådgivning i rättsliga angelägenheter och att säkerställa kvaliteten i de administrativa processerna samt alla de allmänjuridiska rättsområden som aktualiseras inom myndigheten. Enhetens ansvarsområde omfattar bland annat offentlighet och sekretess, förvaltningslagstiftning, GDPR, AI-förordningen, cybersäkerhetslagstiftning, upphovsrätt och tillsyn över kollektiv rättighetsförvaltning.
På PRV får du möjligheten att tillsammans med kunniga kollegor bidra till verksamheten och arbeta i en omväxlande, innehållsrik och inspirerande miljö.Publiceringsdatum2026-07-31Dina arbetsuppgifter
Som jurist vid enheten för allmän juridik och tillsyn kommer ditt uppdrag vara att samordna dataskyddsfrågor på myndigheten och ge rådgivning i frågor som rör GDPR, AI-förordningen, cybersäkerhetslagen och relaterad lagstiftning.
Du kommer att medverka där den juridiska kompetensen behövs, bland annat genom att kvalitetssäkra skrivelser och projekt, upprätta rättsutredningar, svara på remisser, arbeta med utveckling av rutiner och hantera relevanta styrdokument. Medverkan vid interna utbildnings- och informationsinsatser kan förekomma.
Som samordnare av dataskyddsfrågor på PRV har du en utåtriktad, konsultativ och vägledande roll gentemot verksamheten på olika nivåer. Uppdraget är varierat och utvecklande genom att du jobbar med komplexa juridiska frågor inom flera olika områden.
Vem är du?
Vi söker dig med en svensk juristexamen samt flera års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete vid myndighet eller motsvarande med inriktning dataskydd. Du har arbetat med juridisk rådgivning inom offentlig förvaltning, är van vid att hantera frågor utifrån OSL och har aktuell erfarenhet av dataskyddsrelaterad juridik. Det är meriterande om du tidigare varit dataskyddssamordnare och även har erfarenhet av att praktiskt hanterat AI-förordningen. Meriterande är även erfarenhet av juridiskt arbete inom myndighetsrelaterad förvaltningsjuridik generellt.
Arbetet förutsätter att du har mycket god analytisk förmåga, är noggrann och kan arbeta både självständigt och i grupp med resultat av hög kvalitet. Du är samarbetsorienterad med fokus på det gemensamma målet och skapar goda relationer. Du anpassar kommunikationen till målgrupp och situation och har förståelse för verksamhetens olika uppdrag och funktioner. Det är viktigt att du är lösningsorienterad och snabbt kan sätta dig in i nya frågor och arbetsuppgifter. Du kan uttrycka dig mycket väl i tal och skrift, både på svenska och på engelska.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Det är nödvändigt att du har en mycket god kommunikations- och samarbetsförmåga och intresse för att samarbeta med andra professioner. Du har lätt för att ta initiativ och att snabbt anpassa dig till nya situationer.
PRV erbjuder
Förutom ett intressant, utmanande och självständigt arbete erbjuder vi också trevliga kollegor, bra stämning och fina lokaler beläget i centrala Stockholm/Söderhamn med möjlighet till distansarbete. De statliga avtalen erbjuder i vissa delar bättre förmåner när det gäller t ex semesterdagar och ledigheter, än andra branscher. Vi har även friskvårdsbidrag och friskvårdstimme för alla medarbetare, https://www.prv.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/vi-erbjuder/.
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Stockholm. Vi tillämpar sex månaders provanställning.
Läs mer om oss och se vilka du kommer att jobba med på https://www.linkedin.com/company/prv/.
På vår webbplats kan du läsa mer om hur det är att arbeta på PRV: http://www.prv.se/jobb.
Låter det intressant?
Du ansöker genom att bifoga ett utförligt och tydligt CV, skrivet på svenska, samt besvarar ett antal urvalsfrågor. Vi vill inte ha något personligt brev. Frågorna utgår från kravprofilen för denna rekrytering och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna, och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV.
I de fall vi efterfrågar en viss utbildning/examen ska du även ladda upp relevanta dokument.
Sista ansökningsdag är 28 augusti 2026.
När du söker jobb hos oss kommer dina personuppgifter att behandlas enligt offentlighetsprincipen samt dataskyddsförordningen. När du skickar din ansökan till oss, samtycker du till detta. Ansökningshandlingar blir en allmän handling som kan komma att lämnas ut
Har du skyddade personuppgifter, vänligen kontakta HR-specialist via växeln.
Välkommen med din ansökan!
Du ansöker direkt via vår hemsida https://www.prv.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/
För mer information är du välkommen att kontakta Elisabeth Bill enhetschef för Enheten för allmän juridik och tillsyn. Vid frågor om anställningsvillkor kontakta HR-specialist Petter Svensson. Fackliga representanter är Carolina Gomez Lagerlöf (Saco-S) och Håkan Bodin (ST). Alla kontaktpersoner nås på telefon 08-782 28 00.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda, undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Patent- Och Registreringsverket
(org.nr 202100-2072), https://www.prv.se/sv/
Valhallavägen 136 (visa karta
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102 42 STOCKHOLM Arbetsplats
Patent- och registreringsverket Jobbnummer
10017294