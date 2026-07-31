Montörer inom el till framtida konsultuppdrag!
Tracon Group AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Västerås Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Västerås
2026-07-31
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Har du tidigare arbetslivserfarenhet inom elektriskt montage och söker en utmaning där du får möjlighet att ta eget ansvar och utvecklas i din yrkesroll?
Tracon Group AB grundades ur en vilja att göra skillnad. Bolaget grundades 2017 av visionära kollegor med olika bakgrunder men med en gemensam vision att lyfta vår bransch till nya höjder. Tillsammans med vårt dedikerade team av experter strävar vi efter att inte bara uppnå högsta kvalitet i vårt arbete, utan också att göra en positiv påverkan på samhället och miljön runt omkring oss.
Som konsult hos Tracon blir du anställd av oss och arbetar ute hos någon av våra kunder i en spännande och tekniskt utvecklande miljö.
Huvudsakligt ansvar:
Arbeta med elektriskt montage utifrån ritningar och elscheman.
Läsa, tolka och arbeta efter tekniska ritningar och elscheman.
Säkerställa att arbetet utförs enligt gällande säkerhets- och kvalitetskrav.
Samarbeta med kollegor och andra tekniska funktioner för att säkerställa hög kvalitet och leverans enligt uppsatta tidsplaner.
Krav för tjänsten:
Tidigare arbetslivserfarenhet av elektriskt montage.
God förmåga att läsa och tolka elscheman och ritningar.
Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift, då språken används i det dagliga arbetet.
Gymnasial utbildning inom el eller motsvarande är meriterande.
Vi erbjuder dig:
Möjlighet att utvecklas på ett konsultbolag som värdesätter kvalitet, säkerhet och utveckling.
Kollektivavtal.
Friskvårdsbidrag.
Attraktiv lön.
Vi söker dig som är initiativtagande, säkerhetsmedveten, ansvarstagande och en stark lagspelare. Du har ett starkt tekniskt intresse, trivs i praktiskt arbete och motiveras av att lösa problem. Du arbetar lika bra självständigt som i samarbete med andra.
Övrig information:
Start: Enligt överenskommelse.
Lön: Enligt överenskommelse.
Placering: Västerås.
Vi arbetar löpande med urval och ser fram emot att komma i kontakt med dig.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tracon Group AB
(org.nr 559133-4569), https://www.tracongroup.se/
Krangatan 1 (visa karta
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721 32 VÄSTERÅS Jobbnummer
10017292