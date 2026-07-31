Vi söker en ny kollega med oslagbart driv!
Nordrest Holding AB / Kockjobb / Jönköping Visa alla kockjobb i Jönköping
2026-07-31
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordrest Holding AB i Jönköping
, Ödeshög
, Karlsborg
, Lidköping
, Motala
eller i hela Sverige
Vi söker en medarbetare till kallskänken och serveringen!
Är du serviceinriktad, gillar att arbeta i ett högt tempo och trivs med varierande arbetsuppgifter? Då kanske du är den vi söker!Publiceringsdatum2026-07-31Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär arbete både i kallskänken och serveringen.
I kallskänken kommer du bland annat att:
Förbereda och tillaga smörgåsar och sallader till lunchserveringen.
Säkerställa att råvaror hanteras enligt gällande hygienrutiner.
Hålla ordning och rent på arbetsplatsen.
I serveringen kommer du bland annat att:
Arbeta i kassan och ge våra gäster ett trevligt bemötande.
Fylla på mat, dryck och andra produkter i montrar.
Hjälpa till med disk, städning och övriga arbetsuppgifter som hör den dagliga driften till.
Vi söker dig som
Är positiv, ansvarstagande och serviceinriktad.
Trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Kan hålla ett högt tempo utan att tumma på kvaliteten.
Har erfarenhet från restaurang eller café (meriterande men inget krav).
Har B-körkort och tillgång till egen bil. Detta är ett krav eftersom det saknas kollektivtrafik till arbetsplatsen.
Låter det som något för dig? Skicka din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig!
Fler saker som gör livet extra trevligt på Nordrest
Kollektivavtal med tjänstepension och avtalsförsäkringar samt friskvårdsbidrag
Stor kick-off för alla varje år
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Omfattning: 80%
Tillträde: Omgående
Lön: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8155673-2125596". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nordrest Holding AB
(org.nr 556943-6560), https://connecta.nordrest.se
Brahehus 2 (visa karta
)
563 91 GRÄNNA Arbetsplats
Nordrest Jobbnummer
10017298