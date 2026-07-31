Vi söker en ny kollega med oslagbart driv!

Nordrest Holding AB / Kockjobb / Jönköping
2026-07-31


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Vi söker en medarbetare till kallskänken och serveringen!
Är du serviceinriktad, gillar att arbeta i ett högt tempo och trivs med varierande arbetsuppgifter? Då kanske du är den vi söker!

Publiceringsdatum
2026-07-31

Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär arbete både i kallskänken och serveringen.
I kallskänken kommer du bland annat att:

Förbereda och tillaga smörgåsar och sallader till lunchserveringen.

Säkerställa att råvaror hanteras enligt gällande hygienrutiner.

Hålla ordning och rent på arbetsplatsen.

I serveringen kommer du bland annat att:

Arbeta i kassan och ge våra gäster ett trevligt bemötande.

Fylla på mat, dryck och andra produkter i montrar.

Hjälpa till med disk, städning och övriga arbetsuppgifter som hör den dagliga driften till.

Vi söker dig som

Är positiv, ansvarstagande och serviceinriktad.

Trivs med att arbeta både självständigt och i team.

Kan hålla ett högt tempo utan att tumma på kvaliteten.

Har erfarenhet från restaurang eller café (meriterande men inget krav).

Har B-körkort och tillgång till egen bil. Detta är ett krav eftersom det saknas kollektivtrafik till arbetsplatsen.

Låter det som något för dig? Skicka din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig!
Fler saker som gör livet extra trevligt på Nordrest

Kollektivavtal med tjänstepension och avtalsförsäkringar samt friskvårdsbidrag

Stor kick-off för alla varje år

Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Omfattning: 80%
Tillträde: Omgående
Lön: Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-27
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8155673-2125596".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Nordrest Holding AB (org.nr 556943-6560), https://connecta.nordrest.se
Brahehus 2 (visa karta)
563 91  GRÄNNA

Arbetsplats
Nordrest

Jobbnummer
10017298

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