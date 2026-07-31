Vikarierande Läkarchef till Ögonkliniken, Skaraborgs Sjukhus
Västra Götalandsregionen / Sjukvårdschefsjobb / Skövde Visa alla sjukvårdschefsjobb i Skövde
2026-07-31
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Skaraborgs Sjukhus – där engagemang, omtanke och kompetens möts.
Med över 4 000 medarbetare inom ett trettiotal specialistområden arbetar vi tillsammans för att bedriva trauma- och specialistsjukvård i framkant. Vår verksamhet finns i hela Skaraborg – och vi gör skillnad för våra invånare varje dag.
Hos oss möter du kollegor som stöttar varandra i en miljö där det finns utrymme att utvecklas och ta ansvar. Bli en del av vårt team och bidra tillsammans med oss.
Läs mer på http://www.vgregion.se/skasPubliceringsdatum2026-07-31Beskrivning
Ögonkliniken utgör en del av ett verksamhetsområde som innefattar ögonmottagning, öron-näsa-hals-klinik, käkkirurgi, logopedi samt ortopedi. Inom ögonverksamheten arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, optiker och ortoptister i team kring patienten. För närvarande omfattar kliniken 18 läkare varav sju är ST-läkare. Vi använder även bemanningsläkare i verksamheten.
Vi söker nu en vikarierande läkarchef till ögonverksamheten. Chefsuppdraget kan också fördelas i ett samledarskap mellan två chefer på deltid. Ögonsjukvården har under de senaste åren genomgått omfattande utveckling och vi arbetar kontinuerligt med verksamhetsförbättring för effektiva patientflöden. Det finns ett regionalt samarbete inom ögonområdet för fortsatt gemensam utveckling. Kliniken har ändamålsenliga och trevliga mottagningslokaler i Skövde och Lidköping samt egna nyrenoverade operationssalar i Skövde.Dina arbetsuppgifter
Som läkarchef ansvarar du för att leda och fördela läkarnas arbete samt säkerställa att enheten besitter den kompetens som krävs för verksamhetens uppdrag. Du ingår i verksamhetens ledningsgrupp och samarbetar nära övriga chefer inom kliniken. Ögonläkare har möjlighet att kombinera chefskapet med klinisk tjänst. Har du ögonläkarbakgrund kommer du att ha ett medicinskt ledningsansvar. Saknar du specialistkompetens inom ögonsjukvård erbjuds du stöd från medicinska rådgivare i relevanta frågor. Chefsstödsfunktioner finns tillgängliga för att bistå i administrativa arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gediget intresse för personalutveckling och vi vill att du har tidigare erfarenhet av ledarskap och/eller chefskap. Läkarutbildning och helst specialistkunskap inom ögonsjukvård är meriterande. Ditt ledarskap ska präglas av god kommunikation, lyhördhet samt beslutsförmåga med fokus på mål och resultat. Engagemang och en god förebild är av vikt, likaså att du är trygg i dig själv och din kompetens som ledare och chef. Du bör ha förmåga att analysera verksamheten och vara öppen för nya metoder och arbetssätt i syfte att utveckla ögonsjukvården. Stor vikt fästs vid personlig lämplighet.Övrig information
Tjänsten är ett vikariat på inledningsvis 6 månader. Intervjuer kommer ske fortlöpande under annonseringstiden.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
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541 85 SKÖVDE Arbetsplats
Skaraborgs Sjukhus, Verksamhetsområde 5, Läkare ögon Kontakt
Karin Svensson, Läkarförbundet 0500-478670 Jobbnummer
10017291