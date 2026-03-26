Sommarjobb på Stadsfastigheter
2026-03-26
Ref: 20260649 Publiceringsdatum2026-03-26
Malmö utvecklas i snabb takt, det är många som vill bo i, verka i och besöka vår stad. På stadsfastigheter förvaltar och utvecklar vi Malmö Stads förskolor, skolor, stöd- och äldreboenden samt kultur- och fritidsanläggningar. Vi befinner oss in en intensiv utvecklingsfas med riktningen att skapa ett Malmö, en sammanhållen stad.
Stadsfastigheter har stadens lokalförsörjaruppdrag. Stadsfastigheter försörjer stadens kommunala verksamheter med ändamålsenliga, säkra och hållbara lokaler. Din placering kommer vara på styrning och utvecklingsenheten inom hållbarhetsteamet där fokus är på stadsfastigheters hållbara utveckling. Hållbarhetsteamet har i uppdrag att utveckla och förbättra utemiljöer på stadsfastigheters förvaltningsobjekt avseende biologisk mångfald, ekologiska och ekonomiska värden. Hållbarhetsteamet har i uppdrag att arbeta strategiskt i dessa frågor, både internt inom stadsfastigheter och övergripande för Malmö stad.
Vi söker nu en driven och engagerade sommarjobbare till Stadsfastigheter. Som sommarjobbare hos oss kommer du att få en bred inblick i kommunens förskolor och skolor med att inventera vattenutkastare, (experiment, snickeri), regnvattentunnor, utesov, bollplaner och tillgänglighetsanpassade lekredskap i deras utemiljöer. Du kommer ha ett nära samarbete med BIM/GIS och hållbarhetsteamet. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en pågående utbildning till landskapsingenjör, trädgårdsingenjör eller landskapsarkitekt, GIS ingenjör eller motsvarande. Du behöver också ha goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.
Som person har du lätt för att samarbeta och bygga relationer då rollen innebär många kontakter, framför allt internt och externt då du besöker förskolor och skolors utemiljöer. Du är noggrann, följer givna riktlinjer och har förmåga att hålla tidplaner även när tempot varierar.
Det är fördelaktigt om du har körkort men inget krav.
Om arbetsplatsen
Stadsfastigheters ca 200 anställda förvaltar Malmö stads fastigheter för skola, barnomsorg, äldreomsorg och kultur. Beståndet uppgår till över 1,8 miljoner kvadratmeter och omsätter årligen ca 2 miljarder kronor. Vår viktigaste uppgift är att tillgodose våra lokalnyttjares behov av väl fungerande lokaler.
Serviceförvaltningen är uppdelad i fem avdelningar och erbjuder allt från färdtjänst till IT och att svara medborgarna i Malmö stads kontaktcenter. Vi underhåller gator, parker, grönytor och stränder, förvaltar Malmö stads alla byggnader och ser till att våra skolelever får bra och näringsrik mat. Tillsammans är vi en smart servicepartner till staden.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Anställningsform: Sommarjobb
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Cirka 10/6 till 10/8Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Malmö stad Kontakt
Enhetschef
Jeanette Olsson jeanette.olsson1@malmo.se 0733-100425
9820012