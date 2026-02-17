Sommarjobb på IT-avdelningen
Statistiska centralbyrån / Datajobb / Örebro Visa alla datajobb i Örebro
2026-02-17
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statistiska centralbyrån i Örebro
, Hedemora
, Södertälje
, Skara
, Uppsala
eller i hela Sverige
Handlingskraftig och samhällsintresserad? Då tror vi att du kommer att trivas hos oss. Statistikmyndigheten SCB är landets största och främsta kunskapskälla inom statistik. Vår statistik används överallt, hemma vid köksbordet, i nyhetsrapporteringen och av beslutsfattare i riksdag och regering.Publiceringsdatum2026-02-17Arbetsuppgifter
På SCB hanterar vi dagligen stora mängder data med snabba informationsflöden och tar fram lösningar för att förenkla och framtidssäkra statistik. SCB:s IT-avdelning finns primärt i Örebro med cirka 140 medarbetare som ansvarar för de IT-system som möjliggör statistikproduktionen.
Studerar du systemvetenskap eller datateknik och pluggar mot en minst 3-årig akademisk examen och letar efter ett sommarjobb? Då tror vi att SCB kan vara riktigt intressant för dig!
Vi söker dig som är kreativ och som gillar möjligheten att tillsammans med likasinnade i team delta i spännande och lärorika utvecklingsuppdrag. Målet är att ta fram användbara lösningar i våra IT-system. Arbetet sker med stöd av erfarna handledare och arbetsuppgifterna kommer att vara av varierande karaktär och ge en inblick i flera delar av SCB:s verksamhet.
Det här sommarjobbet är alltså ett tillfälle att prova på att arbeta med systemutveckling inom IT-verksamheten på SCB. Du får relevant arbetslivserfarenhet samtidigt som vi får lära känna varandra inför en eventuell framtida anställning. Vi söker fyra studenter som vill komma till oss i sommar.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* har pågående högskolestudier som leder till en minst 3-årig examen inom systemvetenskap eller datateknik
* har 1-2 terminer kvar till planerad examen
* kommer fortsätta dina studier under hösten 2026
* har kunskaper i programmering
* har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Meriterande är om du även har:
* erfarenhet av programmering, det vill säga utöver studierna t.ex. deltagande i opensource-projekt, hackathon, privata projekt, e.dyl.
* arbetslivserfarenhet inom ett IT-relaterat område, exempelvis anställning som handledare på IT-kurs eller sommarjobb på IT-avdelning.
För att det här ska bli en bra matchning för både dig och oss behöver du vara noggrann samt ha en god förmåga att samarbeta men också att trivas bra med att arbeta på egen hand.
ÖVRIGT
Det här sommarjobbet utförs 100% i våra lokaler på IT avdelningen i Örebro, Åkullegatan 14.
Du får lön under sommarjobbet som pågår under perioden 2026-06-08-2026-07-19, 2026-08-03-2026-08-14. Under perioden är det 2 veckors uppehåll 2026-07-20-2026-08-02, (vecka 30-31), pga. ordinarie personals semester.
Hos oss är alla medarbetares kompetens och potential viktig. Vi tror på en inkluderande kultur där vi drar nytta av vår mångfald och våra olikheter. Du som söker delar våra förhållningssätt: mod att agera, tillit till varandras kompetens och goda vilja, handlingskraft att omsätta ord i arbete och var och ens ansvar att bidra till helheten.
Du ansöker genom att registrera ditt CV på svenska i vårt rekryteringssystem som du kommer till när du klickar på Ansök nedan. Observera att du måste vara mycket noggrann när du fyller i frågorna i slutet av din ansökan. Svaren på dessa frågor kommer att ligga till grund för det första urvalet. Observera också att du för att kunna gå vidare i rekryteringsprocessen behöver du ha bifogat ditt resultatintyg vid sista ansökningsdag.
I denna rekrytering kan vi komma att använda oss av logiska tester.
Om du har skyddade personuppgifter, vänligen kontakta HR-partner via SCB:s växel.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SCB2026/153". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statistiska Centralbyrån
(org.nr 202100-0837) Arbetsplats
SCB, IT Jobbnummer
9748023