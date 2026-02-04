Sommarjobb på Coop Råtorp
Coop Värmland Ekonomisk fören / Butikssäljarjobb / Karlstad Visa alla butikssäljarjobb i Karlstad
Ta chansen till ett lärorikt och utvecklande sommarjobb, med roliga utmanande arbetsdagar som ger dig en stark grund i arbetslivet!
Har du vinnarinstinkt, är peppad på försäljning och kan leverera ett gott kundbemötande utöver det vanliga?
Vi söker dig som vill stärka upp vår butik som semestervikarie under sommarveckorna 2026.
Du kommer att jobba med alla förekommande arbetsuppgifter här i vår butik, som exempelvis varupåfyllning med genomtänkta försäljningsdrivande exponeringar, beställningar, arbete i kassa och skyltning. Att få alla kunder att känna sig sedda är av yttersta vikt under hela din sommarjobbstid här hos oss. Tillsammans skapar vi en välkomnande och inspirerande butiksmiljö!
Som en av Värmlands största arbetsgivare brinner vi för att ge ungdomar en bra start i arbetslivet.Hos oss på Coop Värmland får du en omväxlande, lärorik och utvecklande tid. Låt sommaren 2026 bli den bästa tillsammans med oss, våra kunder och medlemmar!
Att sommarjobba hos oss innebär ett stort ansvar, där du som sommarjobbare täcker upp som vikarie för annan personal i semestertider.
Du som söker till oss:
• Har god social kompetens.
• Har förmågan att se möjligheter.
• Tycker att stressiga situationer kan peppa och lyfta prestationen.
• Har lätt för att ta tag i saker.
• Är lösningsfokuserad.
• Är modig nog att ta affärsmässiga beslut i stunden.
• Gillar att inspirera andra.
• Blir peppad av att jobba med matglädje.
• Ser fram emot en sommar fylld med kundmöten.
• Trivs och drivs i en arbetsvardag där teamwork är högt prioriterat för att skapa en lyckad butik, som överträffar kundernas förväntningar - även under de mest intensiva sommardagarna!
Det är meriterande om du har erfarenhet inom detaljhandel/dagligvaruhandel och/eller utbildning inom området från exempelvis gymnasieutbildning inom Handel.
Tjänsten innebär varierade arbetstider dagtid, kvällar och helger, med en sysselsättningsgrad från 15 arbetstimmar per vecka upp till heltid under sommarveckorna. Du som är 18 år eller mer kommer kunna utföra alla vanligt förekommande arbetsuppgifter i vår butik. Vi erbjuder också möjlighet att ansöka för dig som är 16 år och uppåt. För 16- och 17-åringar gäller dock ett snävare omfång av arbetsuppgifter där exempelvis jobb i kassan inte ingår.
Du vet väl om att Coop Värmland är en medlemsägd förening med 178 000 medlemmar?Med butiker och samarbeten runt om i hela Värmland har vi visionen:Tillsammans för ett levande Värmland!Vi uppmuntrar mångfald och inkludering inom Coop Värmland.
Varmt välkommen med din ansökan.
Observera att urval och intervjuer kan ske löpande under ansökningsperioden.
Hur ser din framtid ut? Står du på tröskeln in i arbetslivet eller har du nya planer på gång? Kanske finns ditt framtida yrke inom Coop Värmland?
För oss är service ett nyckelord, oavsett vilken roll man har i organisationen, och vi har alltid kundens behov i fokus. Vi har gott om kompetent personal och vi värdesätter engagemang och ambition.
Vill du arbeta tillsammans med vår serviceinriktade personal? Har du vinnarinstinkt och ett brinnande intresse för att göra ett bra arbete? Är du dessutom ansvarsmedveten och flexibel kan ett jobb hos Coop Värmland passa dig.
