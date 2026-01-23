Sommarjobb Laboratorium
Gunnar Dafgård AB / Biomedicinjobb / Götene Visa alla biomedicinjobb i Götene
2026-01-23
På Dafgårds är vi 1400 anställda - och till sommaren ska vi bli ännu fler. Vi söker nu en engagerad och noggrann laborant till sommaren 2026 i vårt laboratorium med placeringsort Källby.Publiceringsdatum2026-01-23Dina arbetsuppgifter
Som semestervikarie på vårt laboratorium kommer du att spela en viktig roll i att säkerställa att maten håller hög kvalitet innan den levereras till kund. Dina arbetsuppgifter inkluderar mikrobiologiska analyser, substrattillverkning och viss instrumentkontroll. Du kommer även att stötta dina kollegor i deras arbetsuppgifter vid behov.
Kvalifikationer & Egenskaper
Vi söker dig med fullgjord gymnasieutbildning. Det är meriterande om du har naturvetenskaplig inriktning eller motsvarande relevant arbetslivserfarenhet. Som person är du ordningsam, noggrann och ansvarstagande. Vi ser också att du har god organisationsförmåga och trivs med att samarbeta i team. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Du behärskar svenska i tal och skrift, då arbetsinstruktionerna är på svenska.Så ansöker du
Välkommen att ansöka till detta jobb genom att klicka på "Skicka ansökan" i denna annons. Ansökningar som kommer in via brev eller e-mail tas tyvärr inte med i rekryteringsprocessen. Vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Frågor om tjänsten besvaras av Laboratoriechef Daniel Strömberg, daniel.stromberg@dafgard.se
.
Sista dag att ansöka är 31 mars 2026
Observera att vi genomför alkohol- och drogtester i samband med anställning samt slumpmässigt under anställning för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gunnar Dafgård AB
(org.nr 556080-5714), https://www.dafgards.se/
Sjökvarnsvägen 30 (visa karta
)
531 82 KÄLLBY Jobbnummer
9701234