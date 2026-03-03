Sommarjobb inom Funktionsstöd - vi söker dig!
2026-03-03
Publiceringsdatum2026-03-03
Vill du göra skillnad och skapa livskvalitet för andra människor? Då passar du hos oss!
Vi är i full gång med att rekrytera sommarvikarier och söker kollegor till boendestöd samt till våra dagliga verksamheter, gruppbostäder, barn- och ungdomsverksamhet, servicebostäder och personlig assistans.
Här arbetar du med personer med någon form av funktionsvariation. Verksamheterna utgår från individens beviljade LSS- eller SoL beslut.
Vi söker dig som vill arbeta på schema dag/kväll, i vissa fall med sovande jour eller enbart vaken nattjänstgöring, under vecka 24-34. Oftast är det scheman med tjänstgöring varannan helg. De flesta verksamheter bedrivs dygnet runt årets alla dagar. Vi arbetar med 37-timmars vecka som heltidsmått dag/kväll och 34,33-timmars vecka för vaken natt.
Kungälvs kommun erbjuder månadsanställning för alla sommarvikarier som jobbar mer än fyra veckor. Detta är en bindande anställning som innebär att du får garanterade arbetspass, ett färdigt schema och lönen utbetalad samma månad.
För att du ska få en bra och trygg start på din nya arbetsplats hos oss genomgår du en introduktion. Trivs du hos oss finns det stor möjlighet att jobba kvar efter sommaren. https://go-care.se/sommarjobbDina arbetsuppgifter
Som kollega på våra verksamheter kommer du att ingå i en engagerad personalgrupp.
Dina arbetsuppgifter innebär att ge omsorg, hjälp och stöd till brukarna utifrån deras individuella behov. Den enskildes vardag med sysslor såsom städ, tvätt, matlagning, läkemedelshantering, omvårdnadsuppgifter, inköp, fritidsaktiviteter, promenader, utflykter etc. är en självklar del i ditt arbete. Att göra detta på ett motiverande och pedagogiskt sätt är en förutsättning. Du utgår ifrån individens behov, vilja och önskningar samt tar tillvara på de resurser och förmågor varje individ har. KvalifikationerKvalifikationer
Du skall vara fyllda 18 år. Du skall ha en god psykisk och fysisk kondition, ett lågaffektivt bemötande och ett pedagogiskt förhållningssätt. Kunskap kring olika sätt att kommunicera förväntas då detta är en del i ditt dagliga arbete. Dina personliga egenskaper är viktiga och vi vill att du har ett professionellt bemötande gentemot alla du träffar i ditt arbete.
I dina arbetsuppgifter ingår att dokumentera och kommunicera med olika parter vilket kräver goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift. Då dator används som ett arbetsredskap behöver du ha god datorvana.
Som sommarvikarie behöver du genomföra och bli godkänd på en läkemedelsutbildning, som kommunen erhåller för att du skall ges läkemedelsdelegering.
Meriterande:
Erfarenhet av arbete med personer som har olika funktionsvariationer eller annan erfarenhet inom omsorg, socialpsykiatri eller liknande. Vi värdesätter att du är positiv, ansvarstagande och flexibel. Vi vill också att du har stor empatisk förmåga och är lyhörd. Meriterande är också om du har relevant utbildning inom vård- och omsorg eller liknande.
B-Körkort är önskvärt och i vissa fall ett krav.
Hur ser vår rekryteringsprocess ut?
- Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden utifrån verksamheternas behov.
- Du behöver ange två chefsreferenser, varav en ska vara din nuvarande eller senaste chef. Har du haft ett eller inget arbete tidigare? Då kan du lämna annan relevant referens, till exempel arbetsledare eller lärare. Ta kontakt med dina referenter innan du lägger in kontaktuppgifter till dem.
- Om du tidigare har varit anställd inom Kungälvs kommun kommer vi att kontakta dåvarande chef för att ta interna referenser som en del av vår rekryteringsprocess.
- För denna tjänst kommer registerkontroll att genomföras enligt lag. Innan anställning kan ingås ska därför utdrag från belastnings- och misstankeregistret visas upp, utdraget får inte vara äldre än sex månader.
Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper och urval sker löpande.
I Kungälvs kommun värdesätter vi mångfald och inkludering - hos oss är olikheter en styrka. Vi ser fram emot din ansökan!Övrig information
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Registerkontroll genomförs för de tjänster där detta krävs enligt lag.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
- Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
- Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/109". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs kommun
(org.nr 212000-1371) Arbetsplats
Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd Kontakt
Karin Blomster 0303-239065 Jobbnummer
9772917