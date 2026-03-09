Sommarjobb inom ekonomi-controlling
Vill du få in en fot i ekonomi- och controllingvärlden i sommar? Nu söker vi en noggrann och nyfiken ekonomistudent som vill utvecklas hos oss på Spendrups!
Avdelningen
Controllerfunktionen som jobbar mot varuförsörjningen stöttar verksamheten med analyser, uppföljning och ekonomiska beslutsunderlag för att säkerställa effektiva och välfungerande flöden genom hela kedjan.
Om rollen
Som sommarjobbare hos oss kommer du att stötta controllingfunktionen med ekonomisk administration. Den största uppgiften blir att uppdatera och kvalitetssäkra vårt anläggningsregister, men du kan även få andra administrativa arbetsuppgifter av enklare karaktär. Du arbetar nära våra controllers och andra kollegor inom varuförsörjningen.
Vem vi söker
Vi tror att du:
studerar ekonomi på universitet eller högskola
har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
är noggrann, kommunikativ och trivs med att samarbeta
är strukturerad och tycker om ordning och reda
tar ansvar för dina uppgifter och vågar ställa frågor när det behövs
Tidigare erfarenhet av ekonomiadministration är ett plus men inget krav - viktigast är din vilja att lära.
Praktisk information
Period: 15 juni - 10 juli (4 veckor)
Placering: Grängesberg
Anställning: Sommarjobb, heltid
Sista dag att ansöka är 19 mars
Kontaktperson: Oscar Karlsson Määttälä, Controllerchef Varuförsörjning, 070-4342958
Din ansökan
För denna tjänst behöver vi inget personligt brev, du ansöker istället genom att svara på några korta urvalsfrågor och bifoga ditt CV.
Slutkandidater kommer efter sitt godkännande att omfattas av en bakgrundskontroll.
Spendrups vision är att vara ett bryggeri i världsklass. Det innebär att vi stolt vill kunna jämföra oss med de bästa i världen i allt vi gör. Det gäller de produkter vi lanserar och de relationer vi bygger, hur vi agerar i nuet och hur vi satsar på sikt. Vår mission är att med kreativ kraft, långsiktigt ansvarstagande och passion skapa smakupplevelser och relationer i världsklass. Som medarbetare på Spendrups har du en viktig roll i vår gemensamma strävan mot världsklass och vi ser gärna att du identifierar dig själv med våra värderingar: Äkthet, Nyskapande och Handlingskraft.
