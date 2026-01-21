Sommarjobb för ekonomistudenter
2026-01-21
Vill du arbeta för väl fungerande energimarknader, med frågor viktiga för samhället i dag och i framtiden? Då är Energimarknadsinspektionen (Ei) arbetsplatsen för dig. Vi påverkar regelutvecklingen och energiomställningen i både Sverige och Europa, och bidrar till aktiva och medvetna energikunder. Vi har en hög IT-standard, och ett utvecklat digitalt och flexibelt arbetssätt, som gör det möjligt att arbeta på olika platser.
Och vi växer. Vi rekryterar inom en rad olika områden - välkommen att växa tillsammans med oss!
Avdelningen Energisystem ansvarar för reglering av el- och gasnätsverksamhet. Vi fastställer intäktsramar för el- och gasnätsföretagen och övervakar att näten är tillförlitliga, effektiva och uppfyller de krav som ställs på överföringen. I vårt uppdrag ansvarar vi för tillsyn av bland annat leveranskvalitet, ett effektivt utnyttjande av elnäten och tekniska villkor för efterfrågeflexibilitet. Vi ansvarar också för tillsyn inom mätning av el, naturgas, fjärrvärme och fjärrkyla samt arbetar med de EU-gemensamma kommissionsförordningarna för el och gas. Avdelningen Energisystem samlar in, kvalitetssäkrar och analyserar ekonomiska och tekniska uppgifter från el- och gasnätsföretagen. Vi erbjuder också tekniskt stöd till övriga avdelningar på Ei.Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
Vi söker två sommarvikarier som är pågående ekonomistuderande.
Hos oss får du möjlighet att pröva dina färdigheter i praktiken och få ett meriterande och innehållsrikt arbete. Du kommer att utvecklas inom området och lära dig mer om energimarknaderna.
Varje år samlar Energimarknadsinspektionen in en mängd data från elnäts-, gasnäts- och fjärrvärmeföretagen. Som sommarvikarie kommer du att få en central roll i arbetet med att granska dessa uppgifter. Du kommer att kvalitetsgranska uppgifter från företagens årsrapporter, vilket ger dig en djup inblick i ekonomiska verksamheter.
Du kommer också att vara kontaktperson och ge stöd till företagen om inrapporteringen, både via mejl och telefon. Jobbet sker i nära samarbete med andra sommarvikarier, vilket ger en möjlighet att lära av varandra. Dessutom får du stöd och vägledning av våra erfarna kollegor.
För detta sommarvikariat förväntas du arbeta på plats på vårt kontor i Eskilstuna.Kvalifikationer
I det här jobbet ska du ha
- en pågående ekonomiutbildning på akademisk nivå där du läst minst 30 hp företagsekonomi med godkända betyg när anställningen börjar
- läst grundläggande redovisning på akademisk nivå och önskar fördjupa dig i redovisning
- god datavana och behärska MS Word och MS Excel
- god förmåga att uttrycka dig tydligt i tal och skrift på svenska.
Vi ser särskilt positivt på om du har tidigare erfarenhet från arbete med
- granskning av ekonomiska uppgifter från elnät-, gasnät- och fjärrvärmeföretag eller granskning av andra ekonomiska uppgifter.
Utöver din formella kompetens lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. I den här rollen är det viktigt att du
- är noggrann och har ett strukturerat arbetssätt
- är ansvarstagande och vågar ta egna initiativ
- har en god samarbets- och kommunikationsförmåga
- är kvalitetsmedveten.
Detta erbjuder vi
På Ei arbetar du med aktuella och samhällsviktiga frågor i en organisation med stor påverkan på omvärlden. Hos oss är din kompetens i fokus, och du får goda möjligheter att utvecklas och ta stort eget ansvar. Vi erbjuder ett modernt, tillitsbaserat och flexibelt arbetssätt. Vi erbjuder också möjligheten att lära, växa och bidra med kunskap. Det kan vara i samarbeten med engagerade kollegor här på Ei eller i olika nätverk. Läs gärna om våra https://www.ei.se/om-oss/jobba-pa-ei/bra-arbetsvillkor.
Om Ei
Energimarknadsinspektionen (Ei) är en expert- och tillsynsmyndighet med uppdrag att arbeta för väl fungerande energimarknader. Vi har tillsyn över och utvecklar spelreglerna på el-, fjärrvärme- och naturgasmarknaderna och arbetar för att trygga samhällets behov av fungerande energidistribution och handel. Vi arbetar också för att stärka kundernas ställning och driver https://elpriskollen.se/
- Sveriges enda oberoende jämförelsesajt för elpriser.
Ei har även till uppgift att bidra till utvecklingen av marknaderna för el och naturgas inom Norden och EU. Det gör vi bland annat genom att delta i nätverk med övriga europeiska tillsynsmyndigheter.
Ei har runt 220 anställda och vi finns i moderna lokaler i Eskilstuna.
Praktisk information
Välkommen med din ansökan som ska innehålla ansökningsbrev och CV på svenska. Du ansöker genom att klicka på knappen Ansök. Vi tillämpar sex månaders provanställning vid tillsvidareanställning. Läs eller se film om vårt intressanta uppdrag och hur det är att https://www.ei.se/om-oss/jobba-pa-ei. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Energimarknadsinspektionen
(org.nr 202100-5695) Kontakt
Elin Ehrstedt 016-5429122 Jobbnummer
