Sommarjobb / Extrapersonal
Vattudalens Fisk AB / Fiskar- och jägarjobb / Storuman Visa alla fiskar- och jägarjobb i Storuman
2026-03-02
, Sorsele
, Vilhelmina
, Malå
, Lycksele
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vattudalens Fisk AB i Storuman
, Strömsund
, Berg
, Upplands-Bro
, Götene
eller i hela Sverige
Vattudalens Fisk har en mångårig tradition av uppfödning av ädelfisk i Sverige. Under bolagets resa till Sveriges största producent av matfisk har verksamheten utökats på så sätt att hela produktionskedjan från rom till färdigt livsmedel ligger i bolaget. Bolagets produktionsanläggningar är belägna från Lappland i norr till Småland i söder, inriktning och produktionsform varierar beroende på geografiska placeringen. Parallellt med uppfödningen genomför Vattudalens Fisk AB nära samarbeten med bland annat svensk forskning genom SLU och branschutvecklingen genom branchorganisationen Matfiskodlarna Sverige AB. Bolaget har idag ca 60 medarbetare.
Vi söker sommarpersonal / Extrapersonal under 2026 till våra anläggningar i Luspholmen / Kaskeluokt som ligger i Storumans kommun.
Vi har kollektivavtal med Livs.
Frågor kring tjänsten lämnas av Örjan Hedman 073-7239138 eller orjan.hedman@vattufisk.se
Märk ansökan med : Sommarpersonal / Extrapersonal Storuman Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: orjan.hedman@vattufisk.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommarjobb Storuman". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattudalens Fisk AB
(org.nr 556742-7470)
Lillstömholmen 100 (visa karta
)
923 31 STORUMAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR / HMS
Örjan Hedman orjan.hedman@vattufisk.se 0737239138 Jobbnummer
9771761