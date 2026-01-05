Sommarjobb Diskare
TG Drift AB / Restaurangbiträdesjobb / Leksand Visa alla restaurangbiträdesjobb i Leksand
2026-01-05
, Gagnef
, Rättvik
, Borlänge
, Falun
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TG Drift AB i Leksand
Om jobbet:
Nu söker vi diskare till vår restaurang för sommaren.
Dina arbetsuppgifter innebär bland annat att diska matsals och köksdisk, sortera in ren disk på rätt plats och putsa glas.
Arbeta och städa enligt rutin vid öppning/stängning och självklart hålla rent och snyggt kring din arbetsyta.
Vi ger dig nödvändig utbildning på plats och kräver därför inte någon tidigare erfarenhet, även om det är meriterande.
Vi erbjuder en trygg anställning, varierade arbetsdagar båda vardagar och helger samt villkor enligt kollektivavtal.
Jobb finns från början av juni och tre månader framåt. Det går även bra att jobba under en kortare period.
Välkommen med din ansökan till rekrytering@tallbergsgarden.se
och bifoga gärna CV samt märk ansökan med Diskare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: rekrytering@tallbergsgarden.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Diskare/Vaktmästare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare TG Drift AB
(org.nr 559187-8474), http://www.tallbergsgarden.se
Holgattu 1 (visa karta
)
793 70 TÄLLBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tällbergsgårdens Hotell Jobbnummer
9669879