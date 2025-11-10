Sommarjobb, barnmorska
2025-11-10
, Nässjö
, Ydre
, Vetlanda
, Kinda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Eksjö
, Nässjö
, Vetlanda
, Aneby
, Sävsjö
eller i hela Sverige
Kvinnokliniken, Höglandssjukhuset Eksjö
Är du barnmorska och intresserad av att trygga någons sommar? Sök då sommarjobb hos oss och få chansen att bli en del av Kvinnokliniken i Eksjö!
Rollen som barnmorska
Som barnmorska arbetar du i team, har spännande arbetsuppgifter och träffar kvinnor i livets alla skeden. På vår klinik värnar vi om den totala upplevelsen och har föräldraparet i fokus genom hela vårdkedjan. I det dagliga arbetet ingår att kunna hantera såväl planerad som akut vård.
Din blivande arbetsplats
Vår klinik består av Förlossning, BB, BB-mottagning, Obstetrisk mottagning, Ultraljudsmottagning, Amningsmottagning, Specialistmödravård, AURORA-verksamhet, Gynekologisk vårdenhet och mottagning samt Kvinnohälsovård och ungdomsmottagning. Som sommarvikarie tjänstgör du på Kvinnoklinikens mottagning, Vårdenhet, Kvinnohälsovård eller Förlossningen/BB.
När du sommarjobbar hos oss bidrar du till en god och patientsäker vård. Dina arbetsuppgifter varierar beroende på avdelning och din kompetens. Vid eventuell intervju kommer vi att berätta mer om vår verksamhet och vilka arbetsuppgifter som ingår i dem.Publiceringsdatum2025-11-10Profil
Vi söker dig som är legitimerad barnmorska. Vi värdesätter att du är en trygg och ansvarsfull person som uppskattar teamarbete. Det betyder mycket för oss att du har ett positivt förhållningssätt till såväl arbetsuppgifter som arbetskamrater och tillsammans skapar vi en god och säker vård med patienten i fokus. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig ett varierande arbete där du utvecklas i din barnmorskeprofession och får möjlighet att växa i din roll. Du kommer att arbeta på en medelstor klinik med goda medicinska resultat där gemenskapen har stor betydelse. Vi är ett härligt gäng med medarbetare som trivs och har god sammanhållning. Du kan se mer av våra medarbetare på Instagram: https://www.instagram.com/kvinnoklinikeneksjo/
Introduktion sker under våren och utformas utifrån dina förutsättningar. Om du trivs hos oss finns goda möjligheter att få en tillsvidareanställning som innebär rotation mellan två av våra enheter.
Som medarbetare i Region Jönköpings län är du välkommen till våra friskvårdsanläggningar. De är utformade så att man ska kunna utöva friskvårdsaktivitet för att må bra, oavsett fysisk nivå och tidigare erfarenhet av träning. Denna förmån gäller även dig som är sommarvikarie och har en anställning på minst tre veckor. Lokalerna finns i Eksjö, Nässjö, Jönköping och Värnamo.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du även tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/).
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta:
Josefine Nordal, vårdenhetschef på kvinnoklinikens vårdenhet, 010-2434929, josefine.nordal@rjl.se
Sofie Karlsson, vårdenhetschef på kvinnoklinikens mottagning, 010-2435746, sofie.karlsson@rjl.se
(asa.lowejko@rjl.se
)
Sanne Ljungström, enhetsschef kvinnohälsovården, 010-2435021, sanne.ljungstrom@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Eftersom urval, intervjuer och tillsättning sker löpande ber vi dig att skicka in din ansökan snarast, dock senast den 28 februari 2026.
Välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/ Ersättning

Fast lön. Kollektivavtal finns.
