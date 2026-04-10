Sommarjobba som servicemedarbetare i Norrköping
Vill du ha ett praktiskt och varierande sommarjobb där du får jobba med maskiner och service? Då kan detta vara jobbet för dig! Vi söker nu en service-/depåmedarbetare till vår depå i Norrköping under sommaren. Du blir en del av ett härligt team och arbetar nära både kollegor och kunder.
Om jobbet
Som sommarjobbare hos oss hjälper du till i depån med att:
Ta emot och kontrollera återlämnade maskiner och material
Tvätta, rengöra och göra enklare kontroller av maskiner
Hjälpa till med ordning och struktur i depån
Stötta kollegor i det dagliga arbetet
Arbetet är varierande och du får en bra inblick i hur service och uthyrning fungerar i praktiken.
Om dig
Vi söker dig som är praktisk, noggrann och har en positiv inställning. Du behöver inte ha lång erfarenhet - det viktigaste är att du är nyfiken, vill lära dig och tycker om att jobba hands-on.
Vi ser gärna att du:
Har ett tekniskt intresse eller gillar att meka
Trivs med fysiskt arbete och ett högt tempo
Är serviceinriktad och hjälper till där det behövs
Har B-körkort (meriterande men inte alltid ett krav)
Tidigare erfarenhet är ett plus, men inget krav - vi lär dig på plats!
Låter det intressant? Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt team i sommar!
Om du har frågor om tjänsten, kontakta Simon Behr, depåchef på 0733-37 60 83 eller Simon.Behr@lambertsson.com
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Lambertsson är en av Skandinaviens största uthyrare och tjänsteleverantörer inom bygg- och industrilösningar. Vi erbjuder totallösningar samt tjänster inom uthyrning, tillfällig-el, kranar, moduler och trafikanordningar. Lambertsson är ett dotterbolag inom Peabkoncernen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lambertsson Sverige AB
(org.nr 556190-1637)
269 73 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lambertsson Kontakt
recruiter
Paula Mendoza paula.mendoza@lambertsson.com Jobbnummer
9848547