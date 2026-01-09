Sommarjobb
2026-01-09
Är du en engagerad ung person som vill få erfarenhet av att jobba på ett innovativt techföretag? Vi på Perceptric AI söker nu en driven och nyfiken sommarjobbare som vill vara med och bidra till vårt team under sommaren. Detta är en perfekt möjlighet för dig som vill lära dig mer om teknik, AI och arbetslivet samtidigt som du får värdefull arbetslivserfarenhet.Publiceringsdatum2026-01-09Om företaget
Perceptric AI är ett snabbt växande svenskt techföretag som arbetar med AI-drivna lösningar för att hjälpa företag att omvandla data till användbara insikter. Vi erbjuder en dynamisk och kreativ arbetsmiljö där nya idéer och innovation är i fokus. Under sommaren söker vi en sommarjobbare som vill vara med och stötta vårt team i olika arbetsuppgifter och få en inblick i hur ett techföretag fungerar.Arbetsuppgifter
Som sommarjobbare kommer du att få vara med och hjälpa till med varierande arbetsuppgifter, bland annat:
Assistera vårt team med administrativa uppgifter, såsom att organisera dokument och uppdatera filer.
Stödja i att hantera e-post och kommunikation inom företaget.
Hjälpa till med enklare datahantering och bearbetning av information.
Delta i möten och hjälpa till med att förbereda material och presentationer.
Stödja vårt marknadsföringsteam med sociala medier och innehållsskapande.
Vara behjälplig vid eventuella företagsevenemang eller projekt.
Vem du är
Du har ett intresse för att lära dig mer om arbetslivet och teknik.
Du är självgående, ansvarstagande och har en positiv attityd.
Du är noggrann och har ett sinne för detaljer.
Du är bekväm med att använda datorer och har grundläggande kunskaper i Office-paketet (Word, Excel, PowerPoint).
Du är flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Du har ett intresse för teknik och AI, och är nyfiken på att lära dig mer.
Vad vi erbjuder
En möjlighet att få praktisk arbetslivserfarenhet inom ett snabbt växande techföretag.
En kreativ och lärorik arbetsmiljö där du får jobba tillsammans med ett passionerat team.
En chans att lära dig mer om teknik, data och AI, samt få en inblick i hur ett företag fungerar.
Flexibla arbetstider och möjlighet att jobba deltid under sommaren.
Ett bra tillfälle att bygga ditt nätverk och utvecklas inom arbetslivet.
Ansök nu
Skicka in din ansökan, inklusive CV och ett kort personligt brev, till perceptricai@gmail.com
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
E-post: perceptricai@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Perceptric Al AB
(org.nr 559504-8900) Jobbnummer
9674793