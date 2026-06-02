Behandlingspedagog - Skyddat boende
Väletablerat skyddat boende med cirka 10 anställda söker behandlingspedagog till vårt kollektivboende.
Vi håller verksamhetens namn skyddat för att inte avslöja vilka orten vi verkar på. De som kallas på intervju kommer informeras om namnet på det skyddade boendet.
Arbetet sker på vårt kollektivboende på en ort i mellanskåne.
OM VERKSAMHETEN
Det skyddade boendet både dygnet runt bemannat kollektivboende samt lägenheter. I och med tillståndsplikt och nya ramavtal står verksamheten inför en spännande utvecklingsfas med goda utvecklingsmöjligheter i en växande organisation.
Kollektivboendet tar emot skyddssökande kvinnor ur grupperna våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck. Även barn och djur är välkomna som skyddsökande tillsammans med sin vuxna. Personal har möjlighet att ta med sig hundar till kontoret.
Personalen har gemensamt arbetat fram värdegrunden som är engagemang, omtanke, kunskap och kommunikation
Då vi dagligen möter brottsoffer under deras svåraste dagar är det avgörande att vi som arbetar här har ett starkt engagemang att vilja hjälpa människor som flyr från våld, hot och förtryck. Vi gör det lilla extra och känner glädje och stolthet över vårt arbete då vi vet att vi gör skillnad i människors liv.
Vi är en platt organisation som möjliggör delaktighet från alla, både medarbetare och skyddsökande. Vi arbetar efter evidensbaserad forskning, lagar och allmänna råd och riktlinjer. Vi strävar alltid mot att vara transparenta, öppna och korrekta med ett empatiskt och professionellt bemötande mot vår omgivning.
OM DIG
Du är en är en trygg, tydlig person med en mycket god samarbetsförmåga och ett serviceinriktat förhållningssätt. Som person är du kommunikativ och professionell i ditt bemötande och ser värdet av att bygga långvariga relationer som skapar förtroende. Vi ser gärna att du har flerårig erfarenhet från antingen HVB hem eller skyddat boende.
• Stötta skyddssökande att etablera skalskydd efter våra rutiner och checklistor.
• Arbeta motiverande och stöttande med kvinnor och barn i kris.
• Skriva genomförandeplaner, månadsrapporter samt social dokumentation.
• Det ingår visst städ och hushållsarbete i tjänsten.
• Genomföra behandlingsarbete enligt genomförandeplan och beslutade insatser.
• Delta aktivt i behandlingskonferenser, handledning och uppföljning Kvalifikationer
För rollen krävs att Du har;
• Minst ett års arbetslivserfarenhet av skyddat boende eller liknande verksamhet som till exempel Hvb.
• Relevant eftergymnasial utbildning om minst 2.5 år så som behandlingspedagog, socionom eller beteendevetare. Observera att kriminolog inte räknas som en relevant utbildning.
• Klara den obligatoriska registerkontrollen från Polisen.
• B-körkort
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, driv och engagemang. Om du inte riktigt når upp till kraven är du välkommen att skicka in en ansökan som timanställd. B-körkort är alltid ett krav.
Ansökan skickas till infoskyddsbiten@gmail.com
Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02
E-post: infoskyddsbiten@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Milles Fastigheter AB
