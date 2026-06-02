Servicetekniker till Inflo i Uddevalla!
Ömangruppen Svenska AB / VVS-jobb / Uddevalla Visa alla vvs-jobb i Uddevalla
2026-06-02
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ömangruppen Svenska AB i Uddevalla
, Vänersborg
, Trollhättan
, Alingsås
, Göteborg
eller i hela Sverige
Dags för nästa steg i karriären? Är du en tekniskt skicklig och självgående servicetekniker som vill arbeta både självständigt och i ett sammansvetsat team? På Inflo Ventilationsservice blir du en del av vårt familjära gäng, där du arbetar nära fyra tekniker, två montörer och en serviceledare. Vi söker dig som har en stark servicekänsla, tar ansvar för dina uppdrag och trivs med att bygga goda relationer. Här får du en varierande och utvecklande roll där din insats gör skillnad. Är du redo att ta dig an en ny utmaning? Då kan du vara den vi söker!
Inflo Ventilationsservice arbetar med att skapa ett optimalt inneklimat genom energieffektiva lösningar inom ventilation, service och styrinstallationer. Våra kunder är fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, industrier och fabriker, och vi sätter alltid deras behov i fokus. Genom noggrann service och smarta tekniska lösningar säkerställer vi låga driftkostnader och minskad miljöpåverkan.
Vi är en del av koncernen PropTech Energy och befinner oss i en expansiv fas, tack vare många nöjda kunder. Med vår expertis och drivkraft ser vi till att tekniska system samarbetar – för en bättre och mer hållbar framtid.Publiceringsdatum2026-06-02Dina arbetsuppgifter
Som servicetekniker hos oss på Inflo Ventilationsservice arbetar du med service, felsökning och underhåll av ventilationssystem och tekniska anläggningar. Du ser till att våra kunders anläggningar fungerar optimalt genom regelbunden tillsyn och åtgärder som förbättrar både prestanda och energieffektivitet.
I rollen ingår att:
Utföra service och underhåll av ventilationssystem
Genomföra felsökningar och åtgärda problem
Justera och optimera anläggningar för bästa drift
Arbeta med akutservice vid behov
Ha kundkontakt och bidra till merförsäljning
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Drift & underhållsteknisk utbildning eller motsvarande
Kunskaper och/eller certifiering inom något av följande områden, ventilation och styr & regler
Kunskap inom el
God systemvana
Goda kunskaper i Office
B-körkort
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Vi söker dig som är serviceinriktad, självgående och har lätt för att samarbeta. Du är noggrann, organiserad och trivs i ett högt arbetstempo. Med din lyhördhet och förmåga att skapa goda relationer bidrar du till en positiv arbetsmiljö där både du och dina kollegor trivs och utvecklas.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelse
Plats: Uddevalla
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Vardagar, 07.00 – 16.00
Ansökan
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Kent Johanneson +46705265181, kent.johanneson@inflo.se
Urval sker löpande.
Alla former av telefonsamtal som inte berör frågor om tjänsten, t. ex från rekryterings-/bemanningsföretag/annonssäljare undanbeds.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02
E-post: rekrytering.inflo@proptechenergy.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ömangruppen Svenska AB
(org.nr 556418-3522), https://inflo.se/
Björbäcksvägen 8 (visa karta
)
451 55 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Inflo Ventilationsservice AB Jobbnummer
9942806