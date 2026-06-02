Studentmedarbetare - systemvetare till Trafikverket
2026-06-02
Är du student och vill ha ett extrajobb som förbereder dig på karriären? Som studentmedarbetare får du erfarenhet, möjlighet att bygga relationer samtidigt som du bidrar med nya infallsvinklar och är med och påverkar framtidens infrastruktur.Publiceringsdatum2026-06-02Dina arbetsuppgifter
Som studentmedarbetare kommer du främst att hjälpa till med olika uppgifter inom systemförvaltning som att sköta dokumentation, livscykelhantering och viss systemutveckling. Det finns möjlighet att prova på flera olika arbetsuppgifter inom vårt team på Järnvägsdata, som tillhör verksamhetsområde IKT (informations- och kommunikationsteknik).
Anställningen pågår under terminen för hösten 2026 med eventuell möjlighet till förlängning eller examensarbete.Kvalifikationer
Vem är du?
Du är lösningsorienterad och har förmågan att sätta dig in i olika arbetsuppgifter. Du motiveras av ett aktivt medarbetarskap där du på ett målmedvetet sätt tar ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du är uppmärksam på hur du är en del av och bidrar till helheten genom att samverka med andra.
1. Du studerar heltid på högskolenivå inom Systemvetenskap eller motsvarande och har avklarat minst 60 högskolepoäng
2. Du får inte ha påbörjat forskarutbildning
3. Du ska ha grundläggande kunskaper i programmering, gärna flera kurser.
Övrig information
Som en del av vårt team kommer du att arbeta 25 %, vilket motsvarar ungefär 10 timmar i veckan. Vi förstår vikten av att anpassa arbetstiderna efter dina studier, och därför kommer vi tillsammans att diskutera arbetstider för att säkerställa att det passar dig och dina studier.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via Min karriärsida! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter. #studentmedarbetareSå ansöker du
Detta är en cv-fri rekrytering, dvs helt utan ansökningshandlingar. Vi vill att de ska vara lätt att söka jobb, så du söker genom att svara på några frågor. Däremot vill vi att du bifogar ett studieintyg. För en träffsäker och objektiv rekrytering använder vi urvalsfrågor istället för CV samt webbaserade tester i vårat urval. Testerna är ett objektivt verktyg helt oberoende av ålder, kön, etnicitet etc. som gör att de är rättvisa och motverkar diskriminering. Det innebär att alla sökanden bedöms på samma sätt. Testerna kommer att skickas via mail (noreply@heroma.se
) efter ansökningstiden har gått ut och ha därför koll på din mail. #studentmedarbetare
Sista dag att ansöka är 2026-06-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "27:2026:092". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297), https://www.trafikverket.se/
Rekryterande chef
Ola Ekdahl ola.ekdahl@trafikverket.se 0101251897
