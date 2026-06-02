Administrativ Logistikkoordinator till varierande roll i Länna
2026-06-02
Publiceringsdatum2026-06-02
Vår kund är en väletablerad internationell verksamhet med distributions- och lagerfunktion i Länna. Här erbjuds du en bred och flexibel roll där du får en central funktion i det dagliga arbetet och samtidigt vara med och utveckla rutiner, processer och arbetssätt.
Om rollen
Det här är en administrativ och koordinerande roll med stor variation i arbetsuppgifter. Som Administrativ Logistikkoordinator ansvarar du för att säkerställa att det dagliga flödet av leveranser, transporter och dokumentation fungerar smidigt och enligt plan.
Rollen innebär att du arbetar både självständigt och i nära samarbete med interna och externa kontakter såsom transportörer, entreprenörer, tryckerier och interna avdelningar. Du fungerar som en viktig kontaktperson i verksamheten där du växlar mellan planering, uppföljning och problemlösning.
Arbetet är flexibelt och varierat där vissa dagar ligger fokus på administration och uppföljning, medan andra dagar innebär mer operativt stöd i verksamheten. Du behöver därför trivas i en roll där du snabbt kan växla mellan olika typer av arbetsuppgifter.
Utöver det dagliga flödet bidrar du även till förbättringsarbete, utveckling av rutiner och uppföljning av KPI:er och statistik.
I rollen ingår bland annat att:
Koordinera och följa upp inkommande och utgående leveranser samt transporter
Vara kontaktperson gentemot transportörer, entreprenörer, tryckerier och interna funktioner
Hantera avvikelser och säkerställa att leveranser sker enligt plan
Utföra administrativt arbete såsom dokumentation, arkivering och fakturahantering
Bidra till utveckling av rutiner och arbetssätt samt förbättringsarbete
Följa upp KPI:er, statistik och leveransflöden
Stötta verksamheten operativt vid behov i lager- och distributionsflödet
Delta i introduktion och upplärning av nya medarbetare samt skapa instruktioner och checklistor
Arbetstider: 07.00-16.00 måndag-fredag Omfattning: Heltid Tillträde: Enligt överenskommelse
Våra kompetenskrav
Har erfarenhet av logistik, transport eller administrativt arbete
Trivs i en varierande och flexibel roll med många kontaktytor
Är strukturerad, noggrann och lösningsorienterad
Har god datorvana, gärna i Officepaketet
B-körkort
Detta är även meriterande
Erfarenhet av transportbokning eller distributionsflöden
Tidigare arbete inom lager, logistik eller budverksamhet
Truckkort eller erfarenhet av truck (utbildning kan erbjudas)
Erfarenhet av kvalitets- och förbättringsarbete (ISO, 5S eller liknande)
Erfarenhet av arbetsledning eller delegering
Dina personliga drivkrafter är av stor vikt för oss på Jobwise 💪
Du är varmt välkommen att ansöka utan CV, men för att vi ska kunna behandla din ansökan behöver du komplettera med det i efterhand.
Vi bygger ett klimat som frigör det bästa i människor
Som anställd hos oss på Jobwise får du en trygg anställning med kollektivavtal och schyssta villkor. Här blir du en del av en gemenskap med engagerade ledare som finns där som stöd hela vägen.
Genom effektiva och moderna digitala verktyg skapar vi mervärde för både kunder och medarbetare. Så ansöker du
